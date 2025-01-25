С виду с жару: россияне стали вдвое чаще покупать машины для приготовления попкорна

В России стали в два раза чаще покупать гаджеты для приготовления попкорна в домашних условиях. В 2024-м спрос на них вырос более чем в 1,5 раза, а в начале 2025-го — в 2,3 раза, рассказали «Известиям» продавцы бытовой техники и электроники. Они объясняют это тем, что люди стали меньше ходить в кинотеатры, чаще смотрят фильмы дома и готовят воздушную кукурузу, чтобы поддержать атмосферу «настоящего кино». С этим согласны и эксперты: продажи таких устройств растут вместе с базой подписчиков онлайн-кинотеатров и объемом реализации широкоэкранных телевизоров.
Популярность машин для приготовления попкорна
Продажи машин для приготовления попкорна в 2024 году выросли более чем на 80% по сравнению 2023-м, сообщили «Известиям» в объединенной компании Wildberries & Russ. Объем реализации полуфабрикатов для приготовления воздушной кукурузы в микроволновках увеличились почти на 60%, подсчитали ее аналитики.
— Если же сравнивать январские данные 2025 года с первыми тремя неделями 2024-го, динамика еще заметнее: эти товары показали рост в 2,3 раза, а «сырье» для домашнего приготовления — на 80%, — отметили в пресс-службе организации.
Всплеск интереса к таким устройствам наблюдается с конца минувшего года: в ноябре их купили сразу на 30% больше, чем в октябре, а в декабре продажи и вовсе выросли втрое, добавили там.
— Такие аппараты недороги и быстро окупаются: средняя стоимость на Wildberries составляет примерно 1,6 тыс. рублей — за эти деньги в магазинах можно купить лишь несколько упаковок готового попкорна, не говоря уже о ценах на «ведра» в кинотеатрах, — сказал представитель платформы.
Растет интерес покупателей и к специальным стаканам для попкорна, добавил он. При этом, по данным маркетплейса, спрос на готовый попкорн, наоборот, сократился примерно на треть — и это при общем росте оборота на маркетплейсе и снижении средней стоимости такого продукта.
С января по ноябрь 2024 года по сравнением с аналогичным периодом 2023-го количество покупок таких гаджетов увеличилось в 1,6 раза в штучном выражении и в 1,5 раза в денежном, сообщили в пресс-службе Ozon.
В «М. Видео-Эльдорадо» также отметили рост интереса к домашним машинам для приготовления попкорна — продажи увеличились на 34% по сравнению с 2023 годом. Значительно вырос и ассортимент моделей устройств — на 171%, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.
Лучше всего машины для попкорна продавались в декабре 2024 года. По сравнению с ноябрем того же года этот показатель подскочил в девять раз, а с декабрем 2023-го — почти в шесть, указывает представитель компании.
По данным «Авито», в 2024-м россияне активно приобретали различные вкусовые смеси для попкорна — по сравнению с 2023-м продажи выросли на 51%. Средняя стоимость — 500 рублей.
— Статистика продаж этих гаджетов коррелирует с данными специалистов о том, что россияне всё реже посещают кинотеатры и при этом тратят больше времени на онлайн-просмотр картин, — отметил представитель Wildberries & Russ. — Это можно объяснить дефицитом крупных, особенно зарубежных, релизов в официальном прокате и, наоборот, увеличением числа фильмов и сериалов на цифровых платформах.
Такой всплеск легко объясним: устройства для приготовления попкорна стали не только удачным подарком, но и незаменимым спутником для домашних кинопоказов, считает представитель «М. Видео-Эльдорадо».
Спрос на товары и услуги для домашнего кинозала
Одновременно с продажами девайсов для воздушной кукурузы растет и спрос на широкоэкранные телевизоры, комфортные для семейного просмотра фильмов в онлайн-кинотеатрах. С января по ноябрь 2024 года спрос на телевизоры с диагональю 75 дюймов и больше на Ozon вырос более чем в три раза в штуках и почти в три раза в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, отметили представители маркетплейса.
Действительно, люди стали больше смотреть фильмы дома и меньше ходят в кинотеатры, а попкорн, с точки зрения многих, — один из атрибутов «настоящего кино», согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В целом рынок широкоэкранных телевизоров (от 70 дюймов) в прошлом году вырос в 1,5 раза. Люди покупают не только телевизоры, но и обычные и лазерные проекторы, отмечает эксперт.
Самые популярные ТВ-бренды на российском рынке в количественном выражении — Haier, Xiaomi, «Сбер», Samsung, а в денежном — Haier, Samsung, Xiaomi и Hisense, рассказали «Известиям» в «М. Видео-Эльдорадо». Там отметили рост продаж отечественных телевизоров.
По предварительной оценке TelecomDaily, в 2024 году оборот российских онлайн-кинотеатров превысил 100 млрд рублей — это примерно на 20% больше, чем годом ранее. Спрос на услуги этих платформ растет на фоне того, что репертуар обычных кинотеатров сейчас относительно невелик, уточнил гендиректор компании Денис Кусков.
— Но люди всё так же хотят смотреть кино на большом экране, в атмосфере, максимально приближенной к настоящему кинозалу, — отсюда и спрос на попкорн и устройства для его приготовления, — рассуждает он.
Такая динамика действительно способна вести к росту спроса сопутствующих товаров, считает эксперт. Помимо телевизоров это может быть качественная акустика, различные продукты питания и напитки. Возможно, кто-то даже покупает себе более удобную мебель для домашнего кинозала, не исключает он.