С виду с жару: россияне стали вдвое чаще покупать машины для приготовления попкорна

В России стали в два раза чаще покупать гаджеты для приготовления попкорна в домашних условиях. В 2024-м спрос на них вырос более чем в 1,5 раза, а в начале 2025-го — в 2,3 раза, рассказали «Известиям» продавцы бытовой техники и электроники. Они объясняют это тем, что люди стали меньше ходить в кинотеатры, чаще смотрят фильмы дома и готовят воздушную кукурузу, чтобы поддержать атмосферу «настоящего кино». С этим согласны и эксперты: продажи таких устройств растут вместе с базой подписчиков онлайн-кинотеатров и объемом реализации широкоэкранных телевизоров.