Российские студенты рассказали, сколько тратят в месяц

Еще 12% респондентов назвали сумму от 21 до 25 тысяч рублей, столько же — от 36 до 40 тысяч рублей. По 6% живут на 46 — 50 тысяч рублей в месяц и на 51 — 60 тысяч рублей в месяц, по 2% тратят от 26 до 30 тысяч, от 71 до 80 тысяч и от 91 до 100 тысяч рублей в месяц. Только у 3% студентов на жизнь уходит от 100 тысяч рублей в месяц.