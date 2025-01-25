Россиянам посоветовали Золотое кольцо для бюджетного отдыха весной

Среди зарубежных стран, где отдых весной обойдется дешевле, чем зимой, лидируют ОАЭ: в Абу-Даби цены на отели снизились на 55%, до 15 000 рублей в сутки, а в Дубае — на 43%, до 9 000 рублей. Стоит отметить, что период с марта по апрель считается одним из самых комфортных месяцев для путешествия в эту страну.