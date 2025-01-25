Путин поручил проработать введение скидки 50% для детей на перелеты за рубеж

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с авиакомпаниями РФ вопрос предоставления скидки не менее 50% для детей до 12 лет на международные рейсы до 1 февраля. Перечень по итогам заседания Госсовета в декабре опубликован на сайте Кремля.
Согласно приказу Минтранса, авиакомпании РФ с 21 января обязуются предоставлять детям от 2 до 12 лет с гражданством РФ скидку 50% на перелеты внутри страны.
«Принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией Российской Федерации», — указано в одном из пунктов поручения. Отчитаться о проделанной работе необходимо до 1 февраля 2025 года.
Кроме того, глава государства поручил кабмину проработать до 15 апреля дополнительные меры по организации отдыха семей, имеющих детей, в особенности многодетных.
Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот многодетным семьям в виде 50% скидки на билеты для детей путем манипуляций с тарифами. На заседании Госсовета 20 декабря Путин поручил до 14 января решить вопрос с предоставлением льгот на авиабилеты для детей. Вице-премьер Виталий Савельев в свою очередь сообщил, что правительство обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января.
В начале января министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании президента России с членами правительства сообщил, что все российские авиакомпании с 10 января 2025 года будут предоставлять скидку в размере 50% на перелеты по России для детей до 12 лет. С 1 января такую скидку уже ввели 23 авиакомпании РФ, отметил глава ведомства.