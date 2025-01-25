Путин поручил проработать введение скидки 50% для детей на перелеты за рубеж

Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот многодетным семьям в виде 50% скидки на билеты для детей путем манипуляций с тарифами. На заседании Госсовета 20 декабря Путин поручил до 14 января решить вопрос с предоставлением льгот на авиабилеты для детей. Вице-премьер Виталий Савельев в свою очередь сообщил, что правительство обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января.