Посильный вклад: средний размер депозитов россиян вырос до 500 тыс. рублей

Россияне продолжают приумножать свои капиталы, пользуясь возможностями, которые дает высокая ключевая ставка. Средний размер вкладов в минувшем году увеличился почти на 22%, до 500 тыс. рублей. Наибольший рост показателя пришелся на вклады со сроком на один месяц. На сегодняшний день вклады выступают самым простым, понятным и низкорисковым инструментом вложения денежных средств, отмечают эксперты. Чем вызван успех депозитов — в материале «Известий».
Солидный рост
Объем средств россиян, положенных на депозиты в 2024 году, увеличился на 21,65%. Средний размер вклада вырос с 411 до 500 тыс. рублей к концу года. Средний чек одного вклада при этом составил 463 тыс. рублей, увеличившись на 13,5% в годовом выражении. Об этом сообщает пресс-служба финансового маркетплейса «Финуслуги», на которую ссылается РИА «Новости».
Наибольший рост показателя пришелся на вклады сроком на один месяц — он увеличился более чем в два раза, с 229 тыс. до 518 тыс. рублей. Средний размер вклада по итогам минувшего года вырос на 37,5%, с 353 тыс. до 485 тыс. рублей. Объем депозитов со сроком на полгода увеличился на 4,6%, с почти 470 тыс. до 491 тыс. рублей. Средний размер вкладов на год показал прирост в 24,7%, с 435 тыс. до 542 тыс. рублей.
Между тем средний размер долгосрочных депозитов продемонстрировал снижение — за 2024 год показатель для вкладов сроком более трех лет упал на 35,9%, с 367 тыс. до 235 тыс. рублей.
Увеличилось, к слову, и число вкладчиков. Согласно статистике за 2024 год, количество вкладов, открытых через «Финуслуги», выросло в 3,4 раза. В 2023-м, для сравнения, увеличение составляло всего 2,5 раза. В среднем один человек в минувшем году открывал два вклада.
Популярный подход
На сегодняшний день вклады выступают самым простым, понятным и низкорисковым инструментам вложения денежных средств, уточняет главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Снижению рисков депозитов способствует наличие системы страхования вкладов.
Наблюдающаяся тенденция к росту отражает текущую ценовую конъюнктуру и актуальный монетарный цикл, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В настоящий момент инфляция остается на высоком уровне — годовой показатель уже превысил 10%. Центробанк борется с ростом цен при помощи подъема ключевой ставки, за которой априори следуют ставки по вкладам, демонстрируя активный рост. С фиксирующимся увеличением ставок, ведущим к росту доходности, и связана популярность банковских вкладов среди населения, констатирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Еще одна причина — снижение востребованности других инструментов инвестирования, существующих, например, на фондовом рынке. В числе факторов, влияющих на популярность вкладов, эксперт также выделяет ожидания замедления российской экономики, усиление санкционного давления на Россию и другие риски.
Востребованность вкладов как финансового инструмента также обусловлена доступностью банковских услуг и ростом уровня финансовой грамотности граждан, отмечает руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.
Защита от обесценивания.
У экспертов нет единого мнения насчет того, насколько эффективно вклады защищают средства от растущей инфляции. Депозитные ставки в настоящий момент более чем в два раза превышают уровень официальной инфляции, уточняет Михаил Зельцер. По этой причине вклады выступают хорошим инструментом сохранения средств от обесценивания, уверен он.
При этом текущие ставки позволяют не только защитить средства от инфляции, но и заработать, в результате чего и увеличились спрос на депозиты и объем средств, находящихся на срочных вкладах, убежден Богдан Зварич.
Установленные банками ставки по вкладам действительно покрывают официальную инфляцию с большим запасом, подтверждает Игорь Додонов. Однако в случае с «реальной» инфляцией, которую люди видят своими глазами, наблюдая за изменением ценников в магазинах и стоимости услуг, ситуация не так однозначна, указывает он.
— Согласно независимым оценкам, корзина так называемых товаров быстрого потребления (продукты питания и напитки, товары личной гигиены, бытовая химия, мелкая электроника и прочие товары повседневного спроса) за последний год подорожала на 20−25%. Так что нынешние высокие депозитные ставки фактически лишь компенсируют эту самую «реальную» инфляцию, — полагает аналитик.
Несмотря на высокий номинальный доход, реальная прибыльность вложений может оставаться невысокой, что ставит под угрозу покупательную способность средств, предупреждает, в свою очередь, Николай Переславский.
Пространство для маневра
Востребованность краткосрочных вкладов среди населения объясняется тем, что банки, как правило, предлагали по ним лучшие условия, чем по долгосрочным депозитам, считает Игорь Додонов.
Еще один важный фактор — финансовая гибкость, которую предлагают краткосрочные вклады в ожидании дальнейшего роста депозитных ставок, полагает эксперт. Высокий спрос на них во многом обусловлен оперативным доступом к средствам, который они предоставляют, уточняет Богдан Зварич.
— Если деньги со вклада понадобились срочно, при краткосрочном депозите есть возможность дождаться его окончания и не потерять в процентах либо закрыть досрочно и потери при этом будут минимальными, так как деньги находились на вкладе непродолжительное время, — разъясняет аналитик.
Возможности дождаться окончания долгосрочного депозита у вкладчика может не быть, обращает внимание он. Банки же при закрытии вклада раньше срока начисляют проценты по ставке до востребования. В случае если прошла существенная часть выбранного периода, потери будут заметными.
Краткосрочные же депозиты позволяют оперативно переложить деньги на другой депозит с более привлекательными условиями, отмечает Додонов. Этой возможностью и пользовались граждане.
— В условиях экономической нестабильности такие вложения становятся предпочтительным инструментом для сохранения и приумножения сбережений, особенно в условиях высокой инфляции, — подчеркивает Николай Переславский.
Игра вдолгую
Динамика ставок по вкладам в ближайшее время будет напрямую зависеть от результатов февральского заседания совета директоров Банка России, убежден Игорь Додонов.
— Я полагаю, что регулятор в следующем месяце вновь не станет менять ключевую ставку, поэтому депозитные ставки будут оставаться вблизи текущих уровней, — прогнозирует аналитик, напомнив, что, по данным ЦБ, в первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков страны составляла 21,7%.
По оценке «БКС Мир инвестиций», пик жесткости денежно-кредитной политики Центробанка уже пройден. Максимальным значением должна стать текущая ставка в 21% — с нее начнется цикл понижения.
— По секвестру ориентируемся на конец первого полугодия. А без форс-мажоров к концу 2025 года ожидаем стоимость фондирования уже ближе к 16%, — отмечает Михаил Зельцер.
Существует, впрочем, вероятность повышения ключевой ставки до 22%, допускает Николай Переславский. В этом случае доходность по вкладам также вырастет, что дополнительно укрепит их привлекательность для вкладчиков.
Так или иначе, в 2025 году вклады продолжат оставаться самым популярным инструментом сбережения денежных средств у граждан, убежден Богдан Зварич. В первой половине года фокус, скорее всего, сохранится на краткосрочных депозитах.
В преддверии перехода к циклу снижения ключевой ставки кредитные организации могут начать превентивно уменьшать процент по вкладам, опираясь на возможность привлечь более дешевую ликвидность в дальнейшем, прогнозирует Зварич.
— Переход банков к ухудшению условий может привести к смещению интереса граждан к долгосрочным депозитам — они попытаются зафиксировать привлекательные предложения на продолжительное время, — не исключает он.