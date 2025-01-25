Посильный вклад: средний размер депозитов россиян вырос до 500 тыс. рублей

Наибольший рост показателя пришелся на вклады сроком на один месяц — он увеличился более чем в два раза, с 229 тыс. до 518 тыс. рублей. Средний размер вклада по итогам минувшего года вырос на 37,5%, с 353 тыс. до 485 тыс. рублей. Объем депозитов со сроком на полгода увеличился на 4,6%, с почти 470 тыс. до 491 тыс. рублей. Средний размер вкладов на год показал прирост в 24,7%, с 435 тыс. до 542 тыс. рублей.