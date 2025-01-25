Politico: вопрос о пошлинах разделил команду Трампа

Администрация Трампа разделилась на два лагеря: министр финансов Скотт Бессинт и глава Национального экономического совета Кевин Хассетт придерживаются осторожной позиции в отношении торговли. Они поддерживают постепенное введение тарифов, что, по их мнению, не должно напугать участников рынка и не приведет к инфляции.
Иначе считают торговый представитель США Джеймисон Грир, старший советник президента по вопросам торговли и производства Питер Наварро и заместитель главы администрации Стивен Миллер. Они выступают за политику протекционизма и поддерживают ввод всеобщих тарифов.
Дональд Трамп, по данным Politico, прислушивается к советам из двух лагерей. Источники издания уверяют, что пошлины все равно будут введены. «В ближайшие пару месяцев будут введены тарифы — всеобъемлющие, универсальные тарифы. Буквально, если вы просто послушаете Трампа — это все, о чем он говорит», — сказал неназванный собеседник издания.
О намерении ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики Дональд Трамп заявил еще до официального вступления в должность — в ноябре 2024 года. Пошлины на товары из Китая могут достигнуть 10%. Со слов самого Трампа, тарифы могут начать действовать уже с 1 февраля. Ранее Трамп предложил также ввести всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины: до 20% на импорт из всех стран, однако все еще и не приступил к реализации этой инициативы.