Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: вопрос о пошлинах разделил команду Трампа

Ввод пошлин, о которых неоднократно говорил президент США Дональд Трамп еще до своей инаугурации, вызвал разногласия в его команде. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Источник: AP 2024

Администрация Трампа разделилась на два лагеря: министр финансов Скотт Бессинт и глава Национального экономического совета Кевин Хассетт придерживаются осторожной позиции в отношении торговли. Они поддерживают постепенное введение тарифов, что, по их мнению, не должно напугать участников рынка и не приведет к инфляции.

Иначе считают торговый представитель США Джеймисон Грир, старший советник президента по вопросам торговли и производства Питер Наварро и заместитель главы администрации Стивен Миллер. Они выступают за политику протекционизма и поддерживают ввод всеобщих тарифов.

Дональд Трамп, по данным Politico, прислушивается к советам из двух лагерей. Источники издания уверяют, что пошлины все равно будут введены. «В ближайшие пару месяцев будут введены тарифы — всеобъемлющие, универсальные тарифы. Буквально, если вы просто послушаете Трампа — это все, о чем он говорит», — сказал неназванный собеседник издания.

О намерении ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики Дональд Трамп заявил еще до официального вступления в должность — в ноябре 2024 года. Пошлины на товары из Китая могут достигнуть 10%. Со слов самого Трампа, тарифы могут начать действовать уже с 1 февраля. Ранее Трамп предложил также ввести всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины: до 20% на импорт из всех стран, однако все еще и не приступил к реализации этой инициативы.