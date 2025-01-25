Politico: вопрос о пошлинах разделил команду Трампа

О намерении ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики Дональд Трамп заявил еще до официального вступления в должность — в ноябре 2024 года. Пошлины на товары из Китая могут достигнуть 10%. Со слов самого Трампа, тарифы могут начать действовать уже с 1 февраля. Ранее Трамп предложил также ввести всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины: до 20% на импорт из всех стран, однако все еще и не приступил к реализации этой инициативы.