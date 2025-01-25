Politico назвала первый вопрос, вызвавший раскол в команде Трампа

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал ввести 20%-ные пошлины на все категории импортных товаров в случае своей победы на президентских выборах. Однако, вступив в должность, он не сразу приступил к реализации этой инициативы, что, скорее всего, свидетельствует об отсутствии решения насчет того, когда и каким образом это делать, рассказали собеседники издания.