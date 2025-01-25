Подать токен: Россия и Белоруссия провели первые сделки в ЦФА

Россия провела первые трансграничные сделки в цифровых финансовых активах (ЦФА) с Белоруссией и другими странами, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Инструмент представляет собой аналог ценных бумаг на какой-то актив с определенным сроком погашения, которые выпущены на блокчейне. Метод расчетов в ЦФА уникален, потому что такие операции не могут отслеживать недружественные страны, которые уже три года только ужесточают санкции. В Госдуме планируют корректировать законодательство, чтобы облегчить сделки с ЦФА. Например, нужно отрегулировать налоговые и таможенные аспекты при их использовании для расчетов, отметили эксперты. Почему новый метод платежа так важен для белорусов и россиян — в материал «Известий».