Подать токен: Россия и Белоруссия провели первые сделки в ЦФА

Россия провела первые трансграничные сделки в цифровых финансовых активах (ЦФА) с Белоруссией и другими странами, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Инструмент представляет собой аналог ценных бумаг на какой-то актив с определенным сроком погашения, которые выпущены на блокчейне. Метод расчетов в ЦФА уникален, потому что такие операции не могут отслеживать недружественные страны, которые уже три года только ужесточают санкции. В Госдуме планируют корректировать законодательство, чтобы облегчить сделки с ЦФА. Например, нужно отрегулировать налоговые и таможенные аспекты при их использовании для расчетов, отметили эксперты. Почему новый метод платежа так важен для белорусов и россиян — в материал «Известий».
Что такое ЦФА и как развиваются трансграничные сделки с ними
Россия провела первые трансграничные сделки в ЦФА с Белоруссией и рядом других дружественных стран, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финрынку. Другие государства Анатолий Аксаков не назвал. Объемы этих операций пока не очень большие, но ЦФА уже стали эффективным инструментом для международных сделок, подчеркнул депутат.
По его словам, одно из главных преимуществ в том, что подобные операции не подконтрольны недружественным странам и не могут ими отслеживаться. Новый инструмент решает многие задачи, в том числе связанные с санкционными действиями Запада, отметил Анатолий Аксаков. Большинство крупнейших российских банков уже отключены от SWIFT, а против все новых игроков вводятся блокирующие санкции США, из-за чего они не могут проводить операции в долларах.
Цифровые финансовые активы — это права на определенный вид имущества (например, драгметаллы, недвижимость, биржевые товары), которые могут обращаться на рынке. Фактически это ценная бумага, обеспеченная реальным имуществом и имеющая срок погашения, объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом от традиционных инструментов её отличает то, что выпускаются эти активы (цифровые токены) на основе технологии распределенных реестров — блокчейне.
ЦФА сейчас рассматривают как альтернативу традиционным расчетам с другими странами в условиях санкций, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, речь идет в первую очередь о крупных поставках, в которых задействованы системообразующие предприятия. Дело в том, что этот метод позволяет производить оплату без участия банков, которые могут отказываться работать с Россией.
Между российской и белорусской сторонами действительно проходили расчеты с использованием ЦФА по внешнеторговым контрактам, подтвердил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
— Законодательство о ЦФА начало формироваться в России с 2020 года. Белоруссия же первой доработала всю нормативную базу, благодаря чему у них ЦФА хорошо функционирует: там уже есть биржи, брокеры и прочая инфраструктура, — рассказала CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко.
Россия нацелена развивать инновационные и альтернативные пути трансграничных расчетов, поэтому сотрудничество и тестирование таких инструментов с Белоруссией выглядит перспективным, отметил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. Кроме того, товарооборот между странами постоянно растет, и чем больше инструментов для проведения платежей будет доступно, тем выше вероятность их бесперебойности.
В декабре президент РФ Владимир Путин заявлял, что товарооборот между странами за девять месяцев увеличился на 8%, превысив $37 млрд. Вместе с тем, республика сохраняет лидерство по поставкам в РФ животноводческой продукции — новый инструмент в том числе позволит без проблем проводить оплату за тот массив товаров, который поступает из этой страны.
Накопленный в России опыт по развитию рынка цифровых активов может быть полезен дружественным странам, считает президент ТПП Сергей Катырин. По его мнению, стоит выстраивать двусторонние отношения между платформами, на которых выпускаются и обращаются ЦФА в разных государствах. Однако для этого потребуется разрешить множество юридических и технических нюансов.
Регулирование ЦФА — налоги, платформы и инфраструктура
Использование ЦФА будет набирать обороты — за этим инструментом будущее, уверен Анатолий Аксаков. В Госдуме также планируют корректировать законодательство, чтобы облегчить сделки с цифровыми финансовыми активами, рассказал депутат. Однако подробности он не раскрыл.
Сейчас основная сложность в том, что действующее законодательство признает легальными только ЦФА, которые созданы и учитываются внутри российской финансовой инфраструктуры, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее мнению, в РФ нужно легализовать все подобные токены — даже эмитированные в других странах.
Сейчас иностранные компании, согласившееся принимать от российского бизнеса цифровые активы, будут замкнуты внутри финансового контура РФ, пояснил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group.
Для такой сделки иностранный контрагент должен зарегистрироваться на российской платформе, поскольку технической инфраструктуры для международных расчетов ЦФА (например, на уровне межгосударственных объединений с участием РФ) пока нет, добавила юрист налоговой практики CLS Анна Сотникова. По ее словам, это может подойти далеко не всем, потому что как минимум требует дополнительных издержек.
Кроме того, пока есть сложности с налоговыми аспектами при использовании ЦФА, отметила юрист. Она пояснила: нынешний режим налогообложения охватывает именно регулирование ЦФА как самостоятельного инвестиционного инструмента (выпуск и покупку активов). Однако при использовании таких токенов в качестве средства платежа действующие правила оказываются достаточно узкими.
Например, для ЦФА стоит установить те же требования, что и для цифровых валют для международных сделок в экспериментальном режиме.
Кроме того, пока остается нерешенным вопрос об оценке и подтверждении таможенной стоимости товаров, поставляемых по сделке с использованием ЦФА, добавила Анна Сотникова.
Тем не менее дружественные страны заинтересованы в развитии этого инструмента расчётов и инвестировании в российский рынок, считает член московского регионального отделения «Деловая Россия», президент ассоциации центров обработки данных Екатерина Ледокол. По ее словам, именно поэтому в Госдуме обсуждаются дополнения к ФЗ «О цифровых финансовых активах». Далее должны последовать действия Центробанка по регулированию учета таких зарубежных ЦФА на балансе компаний и другие требования регулятора к их обороту.
В 2024 году совокупный объем размещения ЦФА составил более 370 млрд рублей, напомнила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Она добавила: крупнейшим оператором информационной системы стал Альфа-банк (более 177 млрд рублей размещения), далее — Мастерчейн (более 82 млрд), замкнул тройку НРД (около 15 млрд). «Известия» направили запрос операторам информационных систем о развитии трансграничных сделок с ЦФА.
В 2025 году этот инструмент будет развиваться, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее мнению, расчёты в ЦФА также станут более востребованными, чем в прошлом году.
В быструю отмену санкций практически никто не верит, поэтому сейчас ставки делаются на цифровые финансовые активы, согласился Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. По его словам, они могут прийти на замену обычным платежам уже в перспективе 5−10 лет.