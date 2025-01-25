Оплата по биометрии. Кому этот способ упрощает жизнь

Каждый человек имеет уникальные физические характеристики: отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, интонации голоса, мимика и другие. Все эти характеристики и называются биометрическими данными, и они не повторяются ни у кого из жителей нашей планеты. А значит, по ним можно идентифицировать личность.