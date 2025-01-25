Оплата по биометрии. Кому этот способ упрощает жизнь

С одной стороны, это помогает защитить клиентов от мошенников, ведь преодолеть шифры биометрической идентификации гораздо сложнее, чем подобрать код от банковской карты. С другой стороны, упрощает финансовые операции: покупки, денежные переводы и оплата услуг проходят легче и быстрее.
Что такое «оплата улыбкой» и для кого такая финансовая операция упрощает жизнь? Разберёмся
Каждый человек имеет уникальные физические характеристики: отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, интонации голоса, мимика и другие. Все эти характеристики и называются биометрическими данными, и они не повторяются ни у кого из жителей нашей планеты. А значит, по ним можно идентифицировать личность.
Механизм идентификации по биометрии позволяет дистанционно стать клиентом разных банков. Достаточно один раз сдать записи своего лица и голоса в Единую биометрическую систему. После этого можно открывать вклады и счета, перечислять деньги, получать кредиты и другие услуги онлайн — даже в тех банках, отделений которых нет поблизости.
Самые высокие требования к защите биометрии, которая позволяет оплачивать покупки и заменяет вам паспорт — например, при обращении в банк. Организации, которые собирают изображения лиц и записи голосов, не имеют права держать их у себя — все данные сразу передаются в зашифрованном виде в единую базу.
Сбор биометрических данных проводится только с вашего письменного разрешения. В банке вас обязательно попросят подписать заявление о согласии на использование биометрии. При этом вы в любой момент можете удалить свои биометрические данные через личный кабинет на Госуслугах. Если потом передумаете, то просто зарегистрируйте биометрию заново.