Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван средний размер вклада российского студента

Средний размер накоплений студента из России составляет 390 тыс. рублей. Такие данные предоставила пресс-служба финансового маркетплейса Финуслуги.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Ко Дню российского студента, который ежегодно отмечается 25 января, маркетплейс «Финуслуги» провел исследование, посвященное одной из самых молодых групп своей клиентской базы — студентам. Анализировались данные пользователей в возрасте от 18 до 25 лет.

На сегодняшний день эта возрастная категория составляет более 10% от общего числа клиентов маркетплейса. В течение 2024 года интерес студентов к платформе демонстрировал уверенную динамику роста: среднемесячное увеличение их количества составляло порядка 11%.

Согласно собранной статистике, в 2024 году средний размер вклада студентов на платформе «Финуслуги» достиг 390 тысяч рублей, а средний срок размещения средств составил около пяти месяцев.

Распределение продуктов, оформленных молодыми клиентами, выглядит следующим образом: подавляющая часть (80%) приходится на депозиты, страхование ОСАГО занимает 8%, кредиты — 6%, облигации приобрели 5% представителей этой группы.

Что касается процентных ставок, на данный момент максимальная ставка на платформе «Финуслуги» для новых клиентов составляет 24%, а для постоянных пользователей — 23,8%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».