Назван средний размер вклада российского студента

Ко Дню российского студента, который ежегодно отмечается 25 января, маркетплейс «Финуслуги» провел исследование, посвященное одной из самых молодых групп своей клиентской базы — студентам. Анализировались данные пользователей в возрасте от 18 до 25 лет.
На сегодняшний день эта возрастная категория составляет более 10% от общего числа клиентов маркетплейса. В течение 2024 года интерес студентов к платформе демонстрировал уверенную динамику роста: среднемесячное увеличение их количества составляло порядка 11%.
Согласно собранной статистике, в 2024 году средний размер вклада студентов на платформе «Финуслуги» достиг 390 тысяч рублей, а средний срок размещения средств составил около пяти месяцев.
Распределение продуктов, оформленных молодыми клиентами, выглядит следующим образом: подавляющая часть (80%) приходится на депозиты, страхование ОСАГО занимает 8%, кредиты — 6%, облигации приобрели 5% представителей этой группы.
Что касается процентных ставок, на данный момент максимальная ставка на платформе «Финуслуги» для новых клиентов составляет 24%, а для постоянных пользователей — 23,8%.
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