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Каким будет курс рубля на неделе с 27 января по 2 февраля 2025: прогноз эксперта

Что будет на следующей неделе с курсом валют? Какие факторы будут в пользу рублю, а какие — давить на него, Финансам Mail рассказала Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: Reuters

На текущей неделе, напомнила эксперт, рубль впервые с начала 2025 года укрепился ниже отметки в 100 рублей за доллар США. Поддержку национальной валюте оказал сезонно низкий спрос на импорт в январе, приближающийся налоговый период и достаточно сильные оценки по платежному балансу за 2024 год.

«Мы полагаем, что сочетание позитивных факторов позволит рублю оставаться ниже отметки в 100 ₽ за доллар США в течение следующей недели», — сказала Наталия Пырьева.

Тем не менее, добавила она, в более отдаленной перспективе при отсутствии позитивных тенденций в налаживании диалога с США, потенциального ослабления санкций и так далее, ожидается сохранение умеренной тенденции к ослаблению рубля из-за дальнейшего сжатия торгового баланса, которое происходит на фоне сложностей с наращиванием экспорта при стабильном импорте.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».