Каким будет курс рубля на неделе с 27 января по 2 февраля 2025: прогноз эксперта

На текущей неделе, напомнила эксперт, рубль впервые с начала 2025 года укрепился ниже отметки в 100 рублей за доллар США. Поддержку национальной валюте оказал сезонно низкий спрос на импорт в январе, приближающийся налоговый период и достаточно сильные оценки по платежному балансу за 2024 год.
«Мы полагаем, что сочетание позитивных факторов позволит рублю оставаться ниже отметки в 100 ₽ за доллар США в течение следующей недели», — сказала Наталия Пырьева.
Тем не менее, добавила она, в более отдаленной перспективе при отсутствии позитивных тенденций в налаживании диалога с США, потенциального ослабления санкций и так далее, ожидается сохранение умеренной тенденции к ослаблению рубля из-за дальнейшего сжатия торгового баланса, которое происходит на фоне сложностей с наращиванием экспорта при стабильном импорте.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».