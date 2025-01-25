Каким будет курс рубля на неделе с 27 января по 2 февраля 2025: прогноз эксперта

Тем не менее, добавила она, в более отдаленной перспективе при отсутствии позитивных тенденций в налаживании диалога с США, потенциального ослабления санкций и так далее, ожидается сохранение умеренной тенденции к ослаблению рубля из-за дальнейшего сжатия торгового баланса, которое происходит на фоне сложностей с наращиванием экспорта при стабильном импорте.