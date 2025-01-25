Как изменятся цены на мебель с 1 февраля 2025 года

«При отсутствии форс-мажорных обстоятельств в России и мире существенной динамики цен в феврале мы не ожидаем. Рост может быть в пределах 5% на отдельные материалы и комплектующие, закупаемые в других странах. Цены же на готовую продукцию могут вырасти в пределах 3−4% в зависимости от категории товаров и сегмента конкретного производителя», — рассказал Сергей Шихов, генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors.
Как пояснил эксперт, к основным факторам изменения цен относятся затраты на закупаемую фурнитуру и комплектующие, а также логистические издержки. Нельзя не учитывать и реалии кадрового голода, которые обязывают компании увеличивать размер фонда заработной платы.
«Что же касается спроса, то по результатам 2024 года он был вполне позитивным к предыдущему году. В краткосрочной перспективе мы не видим существенных причин для его снижения», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».