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Как изменятся цены на мебель с 1 февраля 2025 года

Главными факторами изменения цен на мебель остаются затраты на логистику, комплектующие и зарплаты. Редакция Финансов Mail выяснила, как изменятся цены в мебельном сегменте в феврале.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«При отсутствии форс-мажорных обстоятельств в России и мире существенной динамики цен в феврале мы не ожидаем. Рост может быть в пределах 5% на отдельные материалы и комплектующие, закупаемые в других странах. Цены же на готовую продукцию могут вырасти в пределах 3−4% в зависимости от категории товаров и сегмента конкретного производителя», — рассказал Сергей Шихов, генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors.

Как пояснил эксперт, к основным факторам изменения цен относятся затраты на закупаемую фурнитуру и комплектующие, а также логистические издержки. Нельзя не учитывать и реалии кадрового голода, которые обязывают компании увеличивать размер фонда заработной платы.

«Что же касается спроса, то по результатам 2024 года он был вполне позитивным к предыдущему году. В краткосрочной перспективе мы не видим существенных причин для его снижения», — заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».