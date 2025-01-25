Эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых с 1 февраля 2025 года

Причина роста цен на авиакеросин заключается в том, что субсидии по это виду топлива выплачиваются авиакомпаниям, а не производителям топлива. К тому же количество субсидируемых перелетов ежегодно снижается: 47,2 тыс. в 2021 г., 45,5 тыс. в 2022 г. и 41,3 тыс. в 2023 г. Это может отразиться на стоимости билетов для пассажиров, поясняет Лебединская.