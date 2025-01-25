Эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых с 1 февраля 2025 года

Скорее всего, рост цен на авиабилеты продолжится в течение этого года, полагает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Это во многом обусловлено подорожанием авиакеросина.
По словам эксперта, в январе 2025 года цена на него выросла на 1,77% — до 83 868 рублей за тонну (для сравнения в сентябре 2021 года стоимость составляла 50 тыс руб., в январе 2022 года — 60 тыс. руб за тонну).
Причина роста цен на авиакеросин заключается в том, что субсидии по это виду топлива выплачиваются авиакомпаниям, а не производителям топлива. К тому же количество субсидируемых перелетов ежегодно снижается: 47,2 тыс. в 2021 г., 45,5 тыс. в 2022 г. и 41,3 тыс. в 2023 г. Это может отразиться на стоимости билетов для пассажиров, поясняет Лебединская.
Путешествия
Старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Мария Клевицкая говорит, что у туристов есть запрос на доступный отдых с теплым морем, пальмами и песчаными пляжами.
Кстати, вопреки бытующему мнению, цены на отдых в Азии сейчас относительно доступны, рассказывает Лилия Капцова из агентства «Тур-де-Тур». Да, перелеты, в основном, со стыковками, но их достаточно много, можно выбрать с удобными пересадками.
Таиланд
Все варианты размещения эксперт указывала с расчетом, что отдыхать поедут двое.
Тур с 8−19.02 с прямым перелетом в хороший отель 4* на о. Пхукет, без питания, трансфер, страховка, багаж — 285 900 рублей. Тур в этот же отель, но со стыковкой в Китае (туда стыковка 3,5 часа, обратно 11 часов) стоит 246 400 рублей.
Вьетнам. Тур с 9−20.02 с прямым перелетом в хороший отель 4*, питание завтрак, трансфер, страховка, багаж — 332 400 рублей. Тур в этот же отель, но со стыковкой в Китае (туда стыковка 12 часов, обратно 4 часа) стоит 244 500 рублей.
Шри-Ланка. Тур с 10−20.02 с прямым перелетом в хороший отель 4*, питание завтрак + ужин, трансфер, страховка, багаж — 276 900 рублей. Тур в этот же отель, но со стыковкой в Египте (туда стыковка 1 час, обратно 1 час) стоит 236 600 рублей. Размещение только с завтраком стоит на 10 тыс. дешевле.
Китайская жемчужина
Сегодня все больше экспертов туристического рынка и путешественники обращают внимание на остров Хайнань. Цены на отдых там относительно невысокие. Как пояснила Клевицкая, китайцы начали выезжать за пределы своей страны только второй сезон, чем сразу вызвали рост цен в Азии. А местные отели, чувствуя нехватку туристов, дали российским туроператорам хорошие цены.
Из плюсов курорта — прямое авиасообщение, безвизовый въезд (для тех, кто летит в составе тура), более низкие цены относительно других азиатских стран.
Например, тур с 10−22.02, отель 4* в бухте Ялонг Бей, с завтраками, прямым перелетом до Хайкоу, трансфером и страховкой стоит 235 000 рублей.
Однако Китай как пляжное направление еще только учится работать с российскими туристами — и это нужно учитывать, выбирая туры на остров, особенно для отдыха с детьми.
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