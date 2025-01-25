Илон Маск назвал ложью публикацию WSJ о финансовых проблемах соцсети X

Публикация WSJ посвящена тому, что банки с Уолл-стрит готовятся продать долговые обязательства соцсети на сумму до $3 млрд, о чем газете сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Они планируют продать их со скидкой из расчета от 90 до 95 центов за $1, пишет газета. Предприниматель не прокомментировал эту информацию.