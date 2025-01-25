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Илон Маск назвал ложью публикацию WSJ о финансовых проблемах соцсети X

В сегодняшней публикации The Wall Street Journal (WSJ) процитировала электронное письмо Илона Маска, которое якобы было адресовано сотрудникам социальной сети X. В сообщении автор писал о финансовых проблемах платформы. Позже Маск заявил, что он не является автором письма, а материал назвал ложью.

Источник: Reuters

«Число наших пользователей не растет, доходы не впечатляют, и мы едва выходим на уровень безубыточности», — писал, по версии WSJ, своим сотрудникам Илон Маск. Несмотря на это, в письме он также якобы указал на растущую мощь и влияние компании.

«Это сообщение ложно. Я не отправлял такое письмо. WSJ лжет», — отреагировал Маск в соцсети X на пост о том, что WSJ опубликовала его письмо.

Публикация WSJ посвящена тому, что банки с Уолл-стрит готовятся продать долговые обязательства соцсети на сумму до $3 млрд, о чем газете сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Они планируют продать их со скидкой из расчета от 90 до 95 центов за $1, пишет газета. Предприниматель не прокомментировал эту информацию.

В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Илона Маска в нарушениях при покупке акций бывшего Twitter. Маск, который также является гендиректором Tesla и SpaceX, купил Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года и впоследствии изменил название соцсети на X.