Илон Маск назвал ложью публикацию WSJ о финансовых проблемах соцсети X

«Число наших пользователей не растет, доходы не впечатляют, и мы едва выходим на уровень безубыточности», — писал, по версии WSJ, своим сотрудникам Илон Маск. Несмотря на это, в письме он также якобы указал на растущую мощь и влияние компании.
«Это сообщение ложно. Я не отправлял такое письмо. WSJ лжет», — отреагировал Маск в соцсети X на пост о том, что WSJ опубликовала его письмо.
Публикация WSJ посвящена тому, что банки с Уолл-стрит готовятся продать долговые обязательства соцсети на сумму до $3 млрд, о чем газете сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Они планируют продать их со скидкой из расчета от 90 до 95 центов за $1, пишет газета. Предприниматель не прокомментировал эту информацию.
В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Илона Маска в нарушениях при покупке акций бывшего Twitter. Маск, который также является гендиректором Tesla и SpaceX, купил Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года и впоследствии изменил название соцсети на X.