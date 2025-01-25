Глава Минфина Британии призвала вдохновляться примером Трампа

По мнению министра, Соединенное Королевство недостаточно активно рекламирует свои инвестиционные возможности и проекты, направленные на достижение экономического роста. При этом эксперты предупреждают, что Великобритании может грозить стагфляция, если Ривс продолжит повышать налоги для бизнеса, который активно выражает недовольство экономическим курсом лейбористов, пришедших к власти в июле прошлого года. Отвечая на критику, Ривс заявила, что не согласна с пессимистическими прогнозами и намерена идти навстречу бизнесу, однако не будет отказываться от уже принятых налоговых решений.