Глава Минфина Британии призвала вдохновляться примером Трампа

«Да, я думаю, что нам нужно больше положительного настроя, — сказала Ривс, отвечая на вопрос о том, может ли ее ведомство брать пример с Трампа, громогласно прославляющего экономический потенциал США. — Я поставила это на вид бизнесу, заявив, что никто кроме нас самих не будет отстаивать наши экономические интересы».
По мнению министра, Соединенное Королевство недостаточно активно рекламирует свои инвестиционные возможности и проекты, направленные на достижение экономического роста. При этом эксперты предупреждают, что Великобритании может грозить стагфляция, если Ривс продолжит повышать налоги для бизнеса, который активно выражает недовольство экономическим курсом лейбористов, пришедших к власти в июле прошлого года. Отвечая на критику, Ривс заявила, что не согласна с пессимистическими прогнозами и намерена идти навстречу бизнесу, однако не будет отказываться от уже принятых налоговых решений.
Говоря о возможности введения пошлин на британские товары администрацией Трампа, Ривс заявила, что королевство не входит в число стран, которым это грозит в первую очередь.
«Обеспокоенность президента Трампа прежде всего вызывают страны, имеющие значительное положительное сальдо торгового баланса с США. Я могу понять его беспокойство, но оно не должно касаться Британии. Наш экспорт в США не превышает импорта, и не мы создаем ту проблему, которую они пытаются решить», — подчеркнула министр, добавив, что введение пошлин нанесет вред обеим странам, торговый оборот которых превышает $375 млрд.