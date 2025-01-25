Экономист раскрыла, когда и где появились первые пенсии

«Представьте себе римского легионера, который, отдав империи 20 лет жизни, получает в награду земельный надел. Это была первая в истории “военная пенсия” — решение императора Августа, которое на века определило принцип: государство в долгу перед теми, кто ему служит», — говорит Елена Гришина доцент кафедры «Бухгалтерского учета и налогообложения» Университет управления ТИСБИ.