Экономист раскрыла, когда и где появились первые пенсии

Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова напоминает, что слово «пенсия» происходит от латинского «pension» — выплата. Уже в древности люди понимали: общество, не заботящееся о стариках, обречено на моральный упадок.
«Представьте себе римского легионера, который, отдав империи 20 лет жизни, получает в награду земельный надел. Это была первая в истории “военная пенсия” — решение императора Августа, которое на века определило принцип: государство в долгу перед теми, кто ему служит», — говорит Елена Гришина доцент кафедры «Бухгалтерского учета и налогообложения» Университет управления ТИСБИ.
Византийская империя пошла дальше, создав систему «опсониона» — регулярных выплат ветеранам. А на Востоке, по словам Елены Гришиной, придумали нечто похожее на современные благотворительные фонды: исламский «вакф» поддерживал не только мечети, но и стариков, а китайская система «инцзюй» заботилась о престарелых чиновниках еще во времена династии Хань.
Средневековая Европа тоже искала способы поддержки пожилых. Гильдии создавали кассы взаимопомощи — прообраз современных пенсионных фондов. А британская система poor laws признавала: общество обязано помогать тем, кто уже не может работать.
Как поясняет Иванова-Швец, вплоть до конца 18 века в некоторых европейских странах существовали пенсионные выплаты, но это была скорее точечная поддержка отдельных категорий как своих граждан, так и иностранцев.
Первый в мире закон о пенсионном обеспечении появился во Франции в 1790 году, после Французской революции — пенсия предназначалась тем, кто прослужил на государственной службе 30 лет и дожил до 50 лет.
Революция пенсий
Но настоящая революция случилась в XIX веке, когда «железный канцлер» Отто фон Бисмарк создал первую государственную пенсионную систему.
Как отмечает Елена Гришина, изначально пенсионный возраст в 70 лет был установлен крайне высоким — при средней продолжительности жизни около 50 лет это выглядело почти насмешкой.
«Но принцип был заложен важнейший: старость — это не просто личная проблема, а социальная ответственность», — говорит эксперт.
Пенсии в России
Россия шла своим путем. Петр I, создавая флот, позаботился о пенсиях для морских офицеров. Александр I распространил эту практику на гражданских служащих.
А СССР, при всех противоречиях своей истории, создал одну из самых всеобъемлющих пенсионных систем в мире.
Вызов современности
C середины двадцатого века пенсионное обеспечение стало массовым явлением. Но даже сейчас в некоторых странах нет всеобщей программы, отмечает Людмила Иванова-Швец.
В разных государствах система пенсионного обеспечения построена по-своему: где-то это всецело забота государства, где-то пенсия выплачивается из государственного фонда, как это, например, существовало в Советском Союзе, где-то это минимальное участие государства и максимальное — самого работника и работодателя.
Сегодня главный вызов остается прежним: как обеспечить достойную старость в меняющемся мире? История показывает: общество всегда находило ответы на этот вопрос.
«Возможно, наши потомки будут удивляться нашей “примитивной” пенсионной системе так же, как мы удивляемся временам Бисмарка. Но принцип, заложенный тысячелетия назад, останется неизменным: забота о старших — мера цивилизованности общества», — подытоживает Елена Гришина.
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