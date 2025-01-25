Bloomberg: Маск хочет применять блокчейн в работе правительства США

Маск считает, что это обеспечит безопасность данных, а также позволит эффективнее следить за государственными расходами и совершать необходимые платежи. Представители DOGE ведут переговоры с некоторыми публичными блокчейнами. Возможность использования блокчейн-технологий для борьбы с лишними тратами и мошенничеством обсуждалась в декабре с представителями переходной команды нового американского лидера Дональда Трампа, отмечает издание. Как ожидается, это будет лишь «одним из технологических инструментов», которые Маск намерен внедрить в работу ведомства.