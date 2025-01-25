Bloomberg: Маск хочет применять блокчейн в работе правительства США

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Руководитель нового американского ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), отвечающего за повышение эффективности правительства США, Илон Маск хочет применять блокчейн-технологии в работе этого органа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Маск считает, что это обеспечит безопасность данных, а также позволит эффективнее следить за государственными расходами и совершать необходимые платежи. Представители DOGE ведут переговоры с некоторыми публичными блокчейнами. Возможность использования блокчейн-технологий для борьбы с лишними тратами и мошенничеством обсуждалась в декабре с представителями переходной команды нового американского лидера Дональда Трампа, отмечает издание. Как ожидается, это будет лишь «одним из технологических инструментов», которые Маск намерен внедрить в работу ведомства.
Трамп ранее заявил, что DOGE «будет предоставлять рекомендации и советы извне», сотрудничая с Белым домом. По данным телеканала NBC News, несмотря на название, DOGE не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства.
24 января новое ведомство сообщило, что за первые 80 часов работы уже аннулировало контракты примерно на $420 млн. В первую очередь в центре внимания DOGE находятся «контракты, относящиеся к обеспечению многообразия, равенства и инклюзивности». Всего же Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн.