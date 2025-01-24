Жизнь настала просто пайская. Коллективные инвестиции приросли фондами и управляющими

Розничный сегмент не остался в стороне от бурного роста рынка коллективных инвестиций, однако его результаты были скромнее. Главным локомотивом этого сегмента стали биржевые фонды, и прежде всего — БПИФы денежного рынка. По оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds, за 2024 год общие чистые притоки в такие фонды составили 729 млрд руб., а в фонды денежного рынка — 776,9 млрд руб. Причем в четвертом квартале притоки составили соответственно 457 млрд и 504 млрд руб. При этом открытые ПИФы смогли привлечь чуть более 24 млрд руб., большая часть из которых (17,8 млрд руб.) поступила в декабре. По итогам года чистые активы всех розничных фондов впервые в истории превысили 1,9 трлн руб., увеличившись на 73%. Несмотря на впечатляющие показатели для этого сегмента, в реестре ЦБ в 2024 году появились лишь две УК, запустившие розничные фонды, — «Герои» и «Финстар Капитал». Однако в их ПИФы удалось привлечь лишь около 2 млрд руб., тогда как в фонды компаний из тройки крупнейших привлекли 600 млрд руб.