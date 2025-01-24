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Запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС распространяется на почтовые отправления

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Таможенные органы будут возвращать посылки из ЕС в Россию с животноводческой продукцией в страны отправления на почту также распространяется запрет, введенный ранее Россельхознадзором. Об этом сообщили в Почте России.

Источник: РИА "Новости"

«Запрет действует и на товары, которые пересылаются в международных почтовых отправлениях (МПО). МПО с продуктами питания из ЕС будут возвращаться таможенными органами в страны отправления», — сообщила госкомпания. По ее данным, «срок действия запрета не определен».

Россельхознадзор с 20 января 2025 года ввел запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. Позднее в ведомстве уточнили ТАСС, что запрет распространяется на ввоз, в том числе, колбас, ветчины, хамона и сыров. Нельзя провозить продукцию и в личных целях.