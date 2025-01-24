Запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС распространяется на почтовые отправления

Россельхознадзор с 20 января 2025 года ввел запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. Позднее в ведомстве уточнили ТАСС, что запрет распространяется на ввоз, в том числе, колбас, ветчины, хамона и сыров. Нельзя провозить продукцию и в личных целях.