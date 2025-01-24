Запасы газа в хранилищах Европы меньше, чем в конце прошлого отопительного сезона

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 58% и оказались ниже значения на конец прошлого отопительного сезона как по объему. так и по проценту заполнения, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Тем не менее объемы газа в ПХГ по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю для января. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ более 44 млрд куб. м.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 22 января, согласно данным GIE, составил 895 млн куб. м. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов (третьи максимальные для января), ситуация для Европы пока далека от катастрофы. Общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала января за все время наблюдений — 63,9 млрд куб. м газа.
Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 57,6% (на 8,14 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что уже ниже показателя на конец прошлого осенне-зимнего периода. В ближайшее время уровень запасов опустится ниже минимальных значений 2020 и 2023 годов.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 44 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 88-й день с момента достижения максимума их заполнения на 33% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).
Текущая неделя в Европе оказывается лишь немного теплее предыдущей семидневки, а следующая неделя может быть прохладнее. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС снизилась до минимума с середины декабря 2024 года и в январе в среднем составляет 20%. Средняя цена закупки газа в декабре в Европе составила $489 за 1 тыс. куб. м, а в январе — пока около $507.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в январе находятся на уровне декабря. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 49% от максимума.