Wildberries не переименуют в «Ягодки»

Ким в Великом Новгороде провела встречу с молодыми учеными, а также с участниками проекта комплексной поддержки и развития российских предпринимателей «Платформа роста». О создании данного проекта компания «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявили в июле 2024 года. Среди целей проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также привлечение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.