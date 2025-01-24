Wildberries не переименуют в «Ягодки»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 января. /ТАСС/. Руководство Wildberries не планирует переименовывать бренд в «Ягодки», но зарегистрировало это название для дальнейшего использования. Об этом заявила основательница компании Татьяна Ким.
Онлайн-ретейлер подавал заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки» в 2022 году и использовал его в маркетинговых целях.
«Вайлдбериз» не будет превращаться в «Ягодки», но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях«, — сказала глава объединенной компании Wildberries и Russ на встрече с участниками проекта “Платформа роста”.
Ким в Великом Новгороде провела встречу с молодыми учеными, а также с участниками проекта комплексной поддержки и развития российских предпринимателей «Платформа роста». О создании данного проекта компания «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявили в июле 2024 года. Среди целей проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также привлечение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.
Wildberries — крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки по итогам 2023 года превысил 2,5 трлн рублей. В июне прошлого года Wildberries и группа Russ, оператор наружной рекламы, приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.