Webbankir: в 2024 году самые крупные займы в МФО брали на бизнес-цели и отпуск

Так, самая высокая средняя величина займа была отмечена в категории «бизнес-цели». К ним, например, относятся займы на закупку товаров, оборудования и сырья, покрытие кассовых разрывов и другие предпринимательские расходы. В среднем в 2024 году россияне занимали на эти нужды 15 521 рубль. При этом за год сумма займов для бизнеса возросла более чем в полтора раза: в 2023 году она составляла 9 651 рубль. В то же время доля займов на подобные цели составляет менее 1% от общего количества выдач.