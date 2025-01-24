Webbankir: в 2024 году самые крупные займы в МФО брали на бизнес-цели и отпуск

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Наиболее крупные суммы займов микрофинансовые организации (МФО) в 2024 году выдавали на решение бизнес-вопросов, ремонт автомобилей, а также на отпуск и путешествия, в частности, на покупку ж/д и авиабилетов. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Так, самая высокая средняя величина займа была отмечена в категории «бизнес-цели». К ним, например, относятся займы на закупку товаров, оборудования и сырья, покрытие кассовых разрывов и другие предпринимательские расходы. В среднем в 2024 году россияне занимали на эти нужды 15 521 рубль. При этом за год сумма займов для бизнеса возросла более чем в полтора раза: в 2023 году она составляла 9 651 рубль. В то же время доля займов на подобные цели составляет менее 1% от общего количества выдач.
Чуть меньше — в среднем 13 062 рубля — россияне занимали в МФО на разного рода поездки, отдых и отпуск, в частности, на покупку железнодорожных и авиабилетов. Доля этих займов составила 3,7% от общего числа по сравнению с 2,6% годом ранее. Средняя сумма займов на эти цели также выросла: в 2023 году она была 12 666 рублей.
Также наиболее крупные суммы заемщики брали на обслуживание автомобилей, включая ремонт, покупку запчастей, страхование и бензин. Средний чек в этой категории достиг 12 150 рублей, тогда как годом ранее он был 11 284 рубля. Кроме того, доля автозаймов достигла 8,3%, увеличившись за год более чем на 2 процентных пункта, с 6,1%.
Напротив, самая низкая средняя сумма займа в 2024 году была зафиксирована в категориях «экстренные непредвиденные траты» (9 692 рубля) и «квартплата, ЖКХ» (10 727 рублей). Также относительно невелика она оказалась и в наиболее популярной категории «повседневные бытовые расходы», на которую приходится почти треть (32,8%) всех выданных займов. Здесь средний чек не превысил 10 958 рублей. Годом ранее на эти цели заемщики в среднем брали 10 469 рублей.
Результаты исследования сделаны на основе более 1 млн займов «до зарплаты» (PDL), выданных по всей России в течение трех лет (с 2022 по 2024 годы).