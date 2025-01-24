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В США число получателей пособия по безработице достигло максимума за три года

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Общее количество жителей США, получающих пособие по безработице, достигло максимального уровня более чем за три года. Об этом говорится в релизе Минтруда США.

Источник: AP 2024

Согласно информации из документа, за неделю с 5 по 11 января этот показатель вырос на 46 000 — до 1 899 000 человек. «Это самое большое количество страховок по безработице с 13 ноября 2021 года, когда оно составляло 1 974 000 человек», — говорится в документе.

Рост числа получателей пособия по безработице может указывать на снижение спроса на рабочую силу со стороны предприятий, поясняет телеканал ABC News.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен урегулировать «экономический хаос», спровоцированный администрацией его предшественника Джо Байдена.