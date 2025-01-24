В США число получателей пособия по безработице достигло максимума за три года

Согласно информации из документа, за неделю с 5 по 11 января этот показатель вырос на 46 000 — до 1 899 000 человек. «Это самое большое количество страховок по безработице с 13 ноября 2021 года, когда оно составляло 1 974 000 человек», — говорится в документе.