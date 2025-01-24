В Совфеде рассказали, ожидать ли в 2025 году очередной индексации пенсий

По утверждению сенатора, мнения экономистов, представляющих как научные круги, так и государственные учреждения, относительно того, насколько вероятно и оправдано внеплановое увеличение, разошлись.
«Есть позиция, что если инфляция продолжит расти или возникнут новые экономические трудности, правительство сможет рассмотреть возможность дополнительной индексации. В проекте федерального бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 6,4 трлн рублей на социальную политику, что составляет около 16% от общего объема расходов», — сообщила Епифанова.
Она подчеркнула, что это может сыграть важную роль в принятии решений о дополнительных выплатах для пенсионеров. В то же время ряд экономистов обращает внимание на определенные трудности, связанные с бюджетом, а также на необходимость учитывать множество социальных обязательств, что делает внеплановое повышение выплат не самым рациональным решением.
На данный момент уже запланирована индексация пенсий на 9,5%, что само по себе является значительным шагом. В дальнейшем, как отметила эксперт, остается следить за уровнем инфляции, валютными курсами, экспортной динамикой и другими важными экономическими показателями.
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