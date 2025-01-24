В Совфеде рассказали, ожидать ли в 2025 году очередной индексации пенсий

Она подчеркнула, что это может сыграть важную роль в принятии решений о дополнительных выплатах для пенсионеров. В то же время ряд экономистов обращает внимание на определенные трудности, связанные с бюджетом, а также на необходимость учитывать множество социальных обязательств, что делает внеплановое повышение выплат не самым рациональным решением.