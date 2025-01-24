В России взлетел спрос на искусственные бриллианты среди мужчин

В 2024 году средний чек мужчин по России на лабораторно-выращенные бриллианты вырос на 95 процентов по сравнению с предыдущим годом. В ряде городов спрос увеличился еще сильнее: в Новосибирске — на 1983 процента, в Иркутске — на 284 процента, в Перми — на 172.