В России резко подорожало эскимо

«Эскимо, наряду с мороженым в стаканчиках и вафельных рожках, остается одним из топовых видов мороженого. В 2024 году на фоне жаркого лета, аномально теплой осени и начала зимы продажи мороженого, и в частности эскимо, демонстрировали показатели продаж заметно выше уровня предыдущего года. Ценник на эскимо также был выше в связи с ростом стоимости упаковки, сырья, персонала и повышенного спроса. Продажи были выше и из-за увеличения объемов туристического трафика», — отметили эксперты «Чек Индекса».