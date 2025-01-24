В России появились вопросы к официальной инфляции

Вопросы у ЦМАКП и ряда других экспертов вызвало необъяснимое замедление инфляции в конце года. Дело в том, что инфляция с 1 по 23 декабря составляла 1,3 процента, а за весь декабрь, по данным того же Росстата, достигла 1,32 процента.