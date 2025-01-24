В Приднестровье рассказали, сколько газа осталось в республике

По его словам, Кишинев в конце 2024 года обещал снабдить Тирасполь газом, но потом Молдавия «отыграла назад». Красносельский поделился, что Приднестровье нашло молдавскую компанию-посредника Natural Gaz.
«Нам давали понять: можете газ брать где угодно, как угодно, за деньги, пожалуйста, мы вам этот газ поставим мы встретили просто яростное сопротивление молдавской власти и нежелание именно осуществлять поставку газа в Приднестровье через данную компанию. Приводились какие-то нормы права, хотя все это не соответствует действительности», — отметил Красносельский.
Глава непризнанной республики подчеркнул, что газа «в трубе» осталось буквально на пару дней, и без него будет очень тяжело. При этом Кишинев затягивает поставки газа по политическим мотивам, считает Красносельский.
До этого пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэл Водэ сообщал, что министерство иностранных дел республики попросило посольство РФ в стране предоставить список российских компаний, которые могут быть задействованы в поставках газа на территорию Приднестровья.