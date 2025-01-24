В Приднестровье рассказали, сколько газа осталось в республике

«Нам давали понять: можете газ брать где угодно, как угодно, за деньги, пожалуйста, мы вам этот газ поставим мы встретили просто яростное сопротивление молдавской власти и нежелание именно осуществлять поставку газа в Приднестровье через данную компанию. Приводились какие-то нормы права, хотя все это не соответствует действительности», — отметил Красносельский.