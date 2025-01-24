Трамп заявил, что хочет видеть значительное понижение ставки ФРС

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Новый американский президент Дональд Трамп хотел бы видеть значительное понижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США. Глава вашингтонской администрации подтвердил это в четверг в беседе с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, он выступает за то, чтобы банковские процентные ставки в США «снизились намного». Это бы повлекло за собой в том числе снижение цен на нефть, заявил он. «И, когда цены на нефть понижаются, все станет дешевле для американцев, да и мира в целом», — утверждал Трамп. По его прогнозу, темпы инфляции в США снизились бы, и это позволило бы дальше понижать банковские процентные ставки.
Президент утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли он встречаться с главой ФРС Джеромом Пауэллом для обсуждения вопроса о величине ставки. «В надлежащее время», — сказал про такую встречу Трамп.
Руководство ФРС в декабре обсуждало планы понижения ставки в 2025 году два раза, а не четыре, как ожидалось ранее. Темпы предстоящих сокращений ставки, скорее всего, будут снижены.
Руководители ФРС выразили обеспокоенность темпами роста инфляции и возможным влиянием политики Дональда Трампа на экономику, указав, что из-за неопределенности они будут медленнее снижать процентную ставку. Не называя Трампа по имени, участники декабрьского заседания ФРС упомянули о том, что изменения в иммиграционной и торговой политике могут оказать влияние на экономику США. После победы республиканца на выборах в ноябре 2024 года он заявил о планах введения значительных таможенных пошлин в отношении некоторых стран и ужесточения иммиграционной политики.
ФРС в декабре снизила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25−4,5%. Снижение диапазона было ожидаемым и произошло в третий раз подряд. Результаты следующего заседания американского регулятора по этому вопросу будут опубликованы 29 января.