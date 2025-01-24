Трамп заявил, что хочет видеть значительное понижение ставки ФРС

По словам Трампа, он выступает за то, чтобы банковские процентные ставки в США «снизились намного». Это бы повлекло за собой в том числе снижение цен на нефть, заявил он. «И, когда цены на нефть понижаются, все станет дешевле для американцев, да и мира в целом», — утверждал Трамп. По его прогнозу, темпы инфляции в США снизились бы, и это позволило бы дальше понижать банковские процентные ставки.