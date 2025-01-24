Студентам рассказали, как сэкономить на аренде квартиры

«Сейчас студенты предпочитают квартиры в новостройках старому жилому фонду. Современные проекты для аренды готовы рассмотреть больше половины опрошенных. Только 11% представителей поколения Z отмечают, что хотели арендовать жилье в “брежневке”. Каждый десятый мог бы рассмотреть “хрущевку”, менее 10% респондентов-зумеров — “сталинку”. Однако реалии рынка таковы, что стоимость аренды в новых жилых комплексах часто находится за рамками студенческого бюджета, особенно в столице и других миллионниках. Квартиры во вчерашних новостройках иногда могут стоить в полтора или даже в два раза дороже, чем квартиры с такими же характеристиками, но в более старых домах», — отметили в пресс-службе.