Студентам рассказали, как найти работу

«Подумайте о том, что вам действительно нравится делать и в каких сферах у вас уже есть опыт. Это поможет понять, в каком направлении начать действовать. Также решите, какой формат работы вам подходит больше всего. Это может быть как полная, так и частичная занятость в офисе или из дома. Четкое понимание позволит сосредоточиться на наиболее подходящих вариантах и сократить время на поиск», — рассказал Владимир Кравцов.