FT: американские акции почти сравнялись в цене с облигациями

За последнее время американские акции достигли рекордных уровней относительно стоимости государственных облигаций, что не наблюдалось уже целое поколение. Причина заключается в том, что некоторые инвесторы начали проявлять осторожность по отношению к высоко оцененным бумагам технологических гигантов и другим популярным акциям на Уолл-стрит.
Очередной скачок стоимости американских акций, зафиксированный в минувшую среду, привел к снижению форвардной доходности — показателя ожидаемой прибыли в процентах от текущей стоимости акций — по индексу S&P 500 до отметки в 3,9%, согласно данным Bloomberg.
В то же время продажа казначейских облигаций вызвала рост доходности 10-летних бумаг до уровня 4,65%. Это привело к тому, что разрыв между доходностью акций и облигаций, ранее служивший индикатором премии за риск на фондовом рынке, стал отрицательным, достигнув значений, в последний раз наблюдавшихся в 2002 году, во время пика и последующего обрушения рынка доткомов.
«Инвесторы фактически говорят: “Я хочу владеть этими доминирующими технологическими компаниями, и я готов сделать это без особой премии за риск”, — считает Бен Инкер, соруководитель отдела распределения активов в компании по управлению активами GMO. Эксперт называет такое отношение к инвестициям безумством.
Аналитики полагают, что внезапные переоценки акций на американском рынке, получившие прозвище «матерь всех пузырей», стали итогом того, что управляющие фондами стремились инвестировать в стремительный рост экономики и корпоративных доходов США. При этом многие инвесторы убеждены, что не могут позволить себе игнорировать акции так называемой «великолепной семерки» технологических гигантов, исключая их из своих портфелей.
Традиционная оценка рисковой премии акций, иногда называемая «моделью ФРС», приобрела это название благодаря тому, что Алан Гринспен, возглавлявший Федеральную резервную систему, предположительно ссылался на нее в своей деятельности.
Сравнение стоимости акций с облигациями — лишь один из показателей уверенности в рынке, на который ориентируются управляющие. Другие методы включают анализ соотношения цены и прибыли акций США как в историческом контексте, так и в сравнении с аналогичными показателями акций других регионов. Однако многие игроки рынка утверждают, что высокий уровень мультипликаторов оправдан и может сохраняться.
«Возможно, мультипликатор [отношение цены к прибыли акций США] действительно высок по сравнению с историческими показателями. Однако это вовсе не означает, что он выше необходимого уровня, учитывая существующие экономические и рыночные условия», — заметил старший стратег по акциям Goldman Sachs Бен Снайдер.
По его словам, модель Goldman, которая включает в расчеты такие параметры, как процентные ставки, ситуация на рынке труда и другие экономические факторы, позволяет определить, каким должен быть разумный коэффициент P/E для индекса голубых фишек США. Согласно этой модели, текущий индекс S&P, как утверждает Снайдер, находится на уровне справедливой стоимости.
Некоторые специалисты отмечают, что снижение премии за риск по американским акциям отражает активные инвестиции в акции крупных технологических компаний. Однако этот процесс также подчеркивает риск, связанный с концентрацией значительной доли портфелей на ограниченном числе крупных игроков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».