FT: американские акции почти сравнялись в цене с облигациями

В то же время продажа казначейских облигаций вызвала рост доходности 10-летних бумаг до уровня 4,65%. Это привело к тому, что разрыв между доходностью акций и облигаций, ранее служивший индикатором премии за риск на фондовом рынке, стал отрицательным, достигнув значений, в последний раз наблюдавшихся в 2002 году, во время пика и последующего обрушения рынка доткомов.