СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс

«Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантике и направляются в Европу, поскольку грузовладельцы надеются извлечь выгоду из рынка, пострадавшего от потери потоков российского трубопроводного газа через Украину», — говорится в материале.
По данным издания, семь танкеров СПГ, отправляющихся из США, в этом месяце отклонились от своих первоначальных маршрутов.
«Шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды и в Азию, в то время как еще одно направлялось в Колумбию, но теперь все они движутся в сторону европейских портов», — отмечает автор статьи.
По словам аналитика рынка СПГ Алекса Фроули, настолько резкие изменения в направлении следования судов являются «очень нехарактерными». Как отмечает автор, газовый рынок Европы все еще подвергается изменениям на фоне холодной погоды и прекращения Россией транзита газа через Украину.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге «Газпром» с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.