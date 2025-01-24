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СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты, пишет американский журнал Financial Times.

Источник: AP 2024

«Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантике и направляются в Европу, поскольку грузовладельцы надеются извлечь выгоду из рынка, пострадавшего от потери потоков российского трубопроводного газа через Украину», — говорится в материале.

По данным издания, семь танкеров СПГ, отправляющихся из США, в этом месяце отклонились от своих первоначальных маршрутов.

«Шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды и в Азию, в то время как еще одно направлялось в Колумбию, но теперь все они движутся в сторону европейских портов», — отмечает автор статьи.

По словам аналитика рынка СПГ Алекса Фроули, настолько резкие изменения в направлении следования судов являются «очень нехарактерными». Как отмечает автор, газовый рынок Европы все еще подвергается изменениям на фоне холодной погоды и прекращения Россией транзита газа через Украину.

Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге «Газпром» с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.