РЖД в 2024 году направили на обновление парка локомотивов 137,7 млрд рублей

«В 2024 году ОАО “РЖД” направило на обновление тягового подвижного состава 137,7 млрд рублей. На сеть железных дорог поступило 562 локомотива. Все они отечественного производства», — говорится на сайте холдинга.
Так, в структуре закупок — 336 электровозов, в том числе 303 грузовых. Для вождения пассажирских поездов закуплено 12 электровозов ЭП1М и 21 — ЭП2К. При этом объем поставок тепловозов составил 226 единиц, в том числе 4 пассажирских тепловоза ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов, наряду с машинами 2ТЭ25КМ (18 единиц), уже работающими в том числе на БАМе, на участках со сложным профилем пути, пополнили 23 новых имортозамещенных локомотива серии 3ТЭ28.
«Объем закупок маневровых тепловозов составил 181 единицу, в том числе — 175 машин самой массовой серии ТЭМ18ДМ. Кроме того, закуплено 6 маневровых локомотивов ТЭМ23 с двухдизельной силовой установкой, обеспечивающей экономию топлива до 30%», — добавили в РЖД.
Ранее замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что холдинг в 2025 году сохранит объем закупок локомотивов на уровне 2024 года исходя из количества секций, при этом в штуках объем может быть меньше.
Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестиционную программу холдинга на 2025 год в объеме 890,9 млрд рублей. На обновление подвижного состава РЖД направят 257,2 млрд рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.