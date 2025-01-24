РЖД в 2024 году направили на обновление парка локомотивов 137,7 млрд рублей

Так, в структуре закупок — 336 электровозов, в том числе 303 грузовых. Для вождения пассажирских поездов закуплено 12 электровозов ЭП1М и 21 — ЭП2К. При этом объем поставок тепловозов составил 226 единиц, в том числе 4 пассажирских тепловоза ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов, наряду с машинами 2ТЭ25КМ (18 единиц), уже работающими в том числе на БАМе, на участках со сложным профилем пути, пополнили 23 новых имортозамещенных локомотива серии 3ТЭ28.