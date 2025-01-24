Россия заняла лидирующие позиции по экспорту золота в Гонконг

Россия укрепила свои позиции на рынке экспорта золота, став крупнейшим поставщиком драгоценного металла в Гонконг. Телеканал «Известия» со ссылкой на данные местной статистики сообщил, что в ноябре 2024 года объем экспорта составил $1,2 млрд, что превышает показатели прошлого года в 4,5 раза.