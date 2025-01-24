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Россия заняла лидирующие позиции по экспорту золота в Гонконг

Об этом сообщил телеканал «Известия», ссылаясь гонконгскую на службу статистики. Объемы поставок драгметалла в ноябре 2024 года выросли в 4,5 раза по отношению к прошлому году.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Россия укрепила свои позиции на рынке экспорта золота, став крупнейшим поставщиком драгоценного металла в Гонконг. Телеканал «Известия» со ссылкой на данные местной статистики сообщил, что в ноябре 2024 года объем экспорта составил $1,2 млрд, что превышает показатели прошлого года в 4,5 раза.

В физическом выражении импорт золота в Гонконг достиг отметки в 14,4 тонны. Для сравнения, в октябре 2023 года страна поставила 15,5 тонны золота.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».