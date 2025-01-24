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Роскачество выдало первый сертификат на растительные напитки

Свидетельство подтверждает, в частности, что продукция в полной мере соответствует принципам вегетарианства, отметили в организации.

Источник: Freepik

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Роскачество выдало первый сертификат на растительные напитки «Южной соковой компании». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«Предприятие первым в России успешно прошло процедуру сертификации в аккредитованном органе», — говорится в сообщении.

Сертификат подтверждает соответствие продукции ГОСТ «Технические критерии пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, пригодных для вегетарианцев или веганов, а также для маркировки и заявлений», а также удостоверяет, что производимая продукция в полной мере соответствует требованиям и принципам вегетарианства, отметили в Роскачестве.