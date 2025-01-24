Родители студентов рассказали, где в Москве предпочитают покупать жилье детям

Центр ко Дню российского студенчества провел исследование среди потенциальных покупателей недвижимости в Москве, которые рассматривают варианты для студентов. У родителей студентов спросили. Какие районы столицы они считают наиболее перспективными для инвестиций в студенческую недвижимость.
По результатам опроса, лидерами стали Обручевский район, Кузьминки и Сокольники. Почти половина респондентов (48%) отметили Обручевский благодаря близости к МГУ и другим престижным вузам юго-запада Москвы, несмотря на среднюю стоимость квадратного метра в 507 тыс. рублей. Немногим меньше, 43% опрошенных, выразили интерес к Кузьминкам, где цена значительно ниже — 400 тыс. рублей за «квадрат». Этот район пользуется популярностью благодаря развитой инфраструктуре и близости к местным вузам и их факультетам: МЭИ, ГУУ, МосГУ
Район Сокольники выбрали 38% опрошенных. По данным исследования, он популярен у студентов МГТУ им. Баумана, МПГУ, МГЮА, НИУ ВШЭ, а также имеет комфортную городскую среду с живописным парком и удобной транспортной развязкой, хотя цена здесь выше, чем в Кузьминках, — 561 тыс. рублей за квадратный метр.
На четвертом месте оказался район Академический со стоимостью квадратного метра до 769 тысяч рублей. Его выбрали 33% родителей, вероятно, из-за близости к РАНХиГС и другим крупным вузам. Замыкает пятерку Проспект Вернадского, расположенный недалеко от академического. Его предпочли 29,6% опрошенных.
Как пояснила результаты Кристина Недря, директор коммерческого управления STONE, «районы, расположенные непосредственно рядом с престижными вузами Москвы, традиционно отличаются высокой стоимостью квартир в связи с их востребованностью среди студентов».
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