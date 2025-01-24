Родители студентов рассказали, где в Москве предпочитают покупать жилье детям

По результатам опроса, лидерами стали Обручевский район, Кузьминки и Сокольники. Почти половина респондентов (48%) отметили Обручевский благодаря близости к МГУ и другим престижным вузам юго-запада Москвы, несмотря на среднюю стоимость квадратного метра в 507 тыс. рублей. Немногим меньше, 43% опрошенных, выразили интерес к Кузьминкам, где цена значительно ниже — 400 тыс. рублей за «квадрат». Этот район пользуется популярностью благодаря развитой инфраструктуре и близости к местным вузам и их факультетам: МЭИ, ГУУ, МосГУ и т. п.