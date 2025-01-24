Путешественникам объяснили, как можно сэкономить на билетах

Кроме того, Фролов посоветовал использовать специализированные сервисы и приложения, которые уведомляют пользователей об изменениях цен.
«Один из наиболее эффективных методов сэкономить на билетах — стараться избегать пиковых периодов, таких как праздники или выходные, когда цены обычно выше. Кроме того, стоит рассмотреть возможность бронирования авиабилетов заранее, так как многие авиакомпании предлагают скидки на ранние покупки, и отслеживать цены на протяжении нескольких недель или месяцев», — отметил он.
По мнению спецалиста, одним из эффективных способов сократить расходы на авиаперелеты является тщательный мониторинг предложений от бюджетных авиаперевозчиков, а также стыковочных рейсов, которые нередко оказываются значительно дешевле прямых маршрутов.
Турагент подчеркнул, что при наличии нескольких расположенных рядом аэропортов стоит сравнить стоимость рейсов из каждого из них, поскольку именно небольшие аэропорты зачастую предлагают более выгодные варианты.
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