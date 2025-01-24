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Путешественникам объяснили, как можно сэкономить на билетах

Один из самых действенных способов экономии на авиабилетах — избегать путешествий в пиковые сезоны, например, в праздники или выходные, когда стоимость билетов обычно возрастает, рассказал агент по международному туризму Сергей Фролов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что выгоднее всего приобретать билеты заранее, а также регулярно мониторить их стоимость в течение нескольких недель или месяцев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, Фролов посоветовал использовать специализированные сервисы и приложения, которые уведомляют пользователей об изменениях цен.

«Один из наиболее эффективных методов сэкономить на билетах — стараться избегать пиковых периодов, таких как праздники или выходные, когда цены обычно выше. Кроме того, стоит рассмотреть возможность бронирования авиабилетов заранее, так как многие авиакомпании предлагают скидки на ранние покупки, и отслеживать цены на протяжении нескольких недель или месяцев», — отметил он.

По мнению спецалиста, одним из эффективных способов сократить расходы на авиаперелеты является тщательный мониторинг предложений от бюджетных авиаперевозчиков, а также стыковочных рейсов, которые нередко оказываются значительно дешевле прямых маршрутов.

Турагент подчеркнул, что при наличии нескольких расположенных рядом аэропортов стоит сравнить стоимость рейсов из каждого из них, поскольку именно небольшие аэропорты зачастую предлагают более выгодные варианты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».