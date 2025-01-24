Путешественникам объяснили, как можно сэкономить на билетах

Один из самых действенных способов экономии на авиабилетах — избегать путешествий в пиковые сезоны, например, в праздники или выходные, когда стоимость билетов обычно возрастает, рассказал агент по международному туризму Сергей Фролов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что выгоднее всего приобретать билеты заранее, а также регулярно мониторить их стоимость в течение нескольких недель или месяцев.