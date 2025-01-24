Поставки чилийской семги в РФ в 2024 году достигли 12-летнего минимума

В ассоциации также сообщили, что Россия является крупнейшим добытчиком тихоокеанских лососей, прежде всего горбуши, кеты и нерки. В то же время Чили наравне с Норвегией — лидеры по выращиванию лосося: на эти две страны приходится 80% мирового производства. В 2024 году Чили поставила на мировой рынок немногим больше 782 тыс. тонн лосося и форели стоимостью $6,37 млрд. «Эти экспортные позиции долгое время были для страны главными после меди, но в прошлом году уступили свое место фруктам. Примечательно, что не только Россия сократила закупки чилийской красной рыбы в 2024 году: поставки в США и Китай также снизились», — отметили в ВАРПЭ.