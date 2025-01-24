Поставки чилийской семги в РФ в 2024 году достигли 12-летнего минимума

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Поставки семги из Чили в Россию по итогам 2024 года снизились в полтора раза, до 21,1 тыс. тонн, что является 12-летним минимумом. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
«По итогам 2024 года Россия сохранила за собой место в топ-5 импортеров чилийской красной рыбы: страна закупила 32,25 тыс. тонн лосося и форели. Вместе с тем при росте закупок кижуча на 31%, до 5,8 тыс. тонн, и форели — на 4%, до 4,9 тыс. тонн, импорт семги рухнул почти в полтора раза, до 21,1 тыс. тонн. По сравнению с пиковым показателем 2015 года импорт чилийской семги рухнул в 2,5 раза и достиг 12-летнего минимума», — говорится в сообщении.
Как рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев, Чили является одним из основных поставщиков красной рыбы в Россию, при этом свыше 70% поставок в последние десять лет приходилось на семгу.
«На фоне резкого роста мировых цен на этот виды рыбы в 2020—2023 годах, ослабления рубля и снижения реальных располагаемых доходов россияне начали заменять семгу более доступной форелью. За последние пять лет импорт семги в Россию сократился примерно в два раза. Вслед за изменением потребительских предпочтений Чили теряет свои позиции на нашем рынке», — отметил Зверев.
По его словам, полностью компенсировать форелью снижающийся экспорт семги чилийским рыбопромышленникам вряд ли удастся: за счет конкурентной цены и короткого логистического плеча главным поставщиком этой рыбы в Россию стала Турция. У чилийского кижуча также мало шансов занять место семги в российском импорте, по крайней мере пока цена на него продолжает расти, а популярность среди массового потребителя России остается невысокой, полагает Зверев.
В ассоциации также сообщили, что Россия является крупнейшим добытчиком тихоокеанских лососей, прежде всего горбуши, кеты и нерки. В то же время Чили наравне с Норвегией — лидеры по выращиванию лосося: на эти две страны приходится 80% мирового производства. В 2024 году Чили поставила на мировой рынок немногим больше 782 тыс. тонн лосося и форели стоимостью $6,37 млрд. «Эти экспортные позиции долгое время были для страны главными после меди, но в прошлом году уступили свое место фруктам. Примечательно, что не только Россия сократила закупки чилийской красной рыбы в 2024 году: поставки в США и Китай также снизились», — отметили в ВАРПЭ.