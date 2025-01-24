Первые выращенные в России бананы могут представить к концу 2025 года

«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем. Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — сказал Платонов, обращаясь к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.