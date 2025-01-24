Первые выращенные в России бананы могут представить к концу 2025 года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства может к концу 2025 года представить первые бананы, выращенные в России. Об этом заявил генеральный директор ассоциации Андрей Платонов на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России», организованном Минсельхозом России и Ассоциацией «Народный фермер».
«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем. Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — сказал Платонов, обращаясь к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.
Как отметила Лут, уже есть соответствующее распоряжение правительства, которое утверждает перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители.
«У нас там прописаны пшеница, ячмень, кукуруза, яблоки, груши — все, что нам необходимо для нашей жизни. И можем туда гипотетически вставить любую продукцию. Сейчас наши растениеводы пытаются туда вставить бананы», — рассказала министр.
В конце ноября 2024 года Лут сообщила, что Минсельхоз России задумывается над выращиванием бананов по примеру Казахстана, и не исключает такую возможность в будущем.