Не тем курсом: в РФ завели рекордное число дел за нарушение валютного законодательства

В России возбудили рекордное число дел за нарушение валютного законодательства — почти 100 тыс., следует из доклада ФНС (есть у «Известий»). В основном они касаются несвоевременного возврата валютной выручки и других сложностей с отчетностью за трансграничные переводы, пояснили в бизнес-сообществе. Проблемы возникли из-за ужесточившихся в прошлом году санкций — компании технически не могли сделать переводы. Однако бизнесу вряд ли стоит ждать послаблений со стороны властей — им нельзя допустить отток капитала, поскольку это ослабит курс рубля и будет давить на инфляцию. Как работать экспортерам в таких условиях — в материале «Известий».