Не тем курсом: в РФ завели рекордное число дел за нарушение валютного законодательства

В России возбудили рекордное число дел за нарушение валютного законодательства — почти 100 тыс., следует из доклада ФНС (есть у «Известий»). В основном они касаются несвоевременного возврата валютной выручки и других сложностей с отчетностью за трансграничные переводы, пояснили в бизнес-сообществе. Проблемы возникли из-за ужесточившихся в прошлом году санкций — компании технически не могли сделать переводы. Однако бизнесу вряд ли стоит ждать послаблений со стороны властей — им нельзя допустить отток капитала, поскольку это ослабит курс рубля и будет давить на инфляцию. Как работать экспортерам в таких условиях — в материале «Известий».
Как работает валютное законодательство в России
В России растет число валютных нарушений. С января по сентябрь 2024 года было возбуждено 91 тыс. таких дел, следует из самого актуального доклада «Эффективность работы ФНС» (есть у «Известий»). Это рекорд по крайней мере с 2017-го — более ранней статистики на сайте налоговой службы не приводится. Для сравнения, за тот же период 2023-го таких дел было почти вдвое меньше — 53 тыс.
Количество протоколов об административном правонарушении за несоблюдение валютного законодательства действительно увеличилось, подтвердили «Известиям» в ФНС. Значительное их количество связано с несвоевременным представлением в налоговые органы уведомлений об открытии российскими юридическими и физлицами зарубежных счетов, а также отчетов о движении средств по ним, уточнили в ФНС. Впрочем, в пресс-службе налоговой, а также в ее отчете нет данных о том, сколько дел завели по конкретным статьям.
Основные нарушения в этой области связаны с требованием по возврату валютной выручки из-за рубежа, заявил «Известиям» адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко. Эти требования ввели в октябре 2023 года для поддержки курса рубля, однако затем пропорции несколько раз меняли. Сейчас бизнес обязан возвращать в страну 40% валютной выручки и продавать 90% от этого объема. А требование реализовывать в стране 50% средств, полученных от каждого контракта, теперь снизили до 25%.
Штраф за такое нарушение — до 100% от суммы, а если она более 100 млн рублей, то уголовная ответственность для главы компании, уточнил юрист.
Другие возможные нарушения — оплата по фиктивным (подложным) документам на нерезидента по внешнеторговому контракту (за это грозит штраф до 40% или уголовная ответственность), а также перечисление зарплаты валютному нерезиденту наличными (штраф до 40%), добавил Павел Мартынченко.
Что касается физлиц — речь о вывозе за границу более $10 тыс. наличными — чаще всего люди просто не знают, что нельзя этого делать, добавила доцент кафедры налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финуниверситета Анастасия Князева. Кроме того, влияет ограничение доступа россиян к их зарубежным счетам онлайн для своевременного представления выписок о движении средств в налоговый орган, сказала эксперт.
Проблемы с возвратом валютной выручки
Для российского бизнеса санкции, особенно в отношении валютных переводов, стали серьезным испытанием, подтвердила гендиректор «КаргоСерт», член московской «Деловой России» Ирина Мысливчик.
С начала 2024-го у предпринимателей усугубились сложности с перечислением средств. Помимо отключения крупнейших игроков от SWIFT (еще в 2022-м), Запад пригрозил вторичными санкциями иностранцам, которые помогают совершать платежи россиянам. В результате возникли сложности с трансакциями в Казахстан, Киргизию, ОАЭ, а также из этих стран и через них. То есть бизнес технически не мог осуществлять переводы, особенно — в срок.
— Некоторые компании РФ не смогли отследить и выполнить свои обязательства в части сроков отчетности по валютному законодательству — из-за невозможности банков провести определенные платежи. Как следствие, возникли нарушения валютного законодательства, — пояснила Ирина Мысливчик.
Чтобы сохранить возможность оплаты импорта, некоторые компании стараются оставлять валютную выручку в зарубежных банках в надежде, что оплатят закупки в тот же период. Но в итоге возникают нарушения в оформлении экспортных операций и проблемы, связанные с несвоевременной регистрацией импортных контрактов, пояснила завкафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарья Динец.
Ноябрьские санкции США против почти 100 финансовых предприятий только усугубили ситуацию. Из-за них проблем с валютным законодательством может быть еще больше, но результаты таких дел будут видны уже в 2025-м. По прогнозам компании MoneyRoo, специализирующейся на международных переводах, в итоге производители и поставщики российских товаров за рубеж могут своевременно не вернуть со счетов в иностранных банках более 30% годовой выручки.
Еще одна причина увеличения числа выявленных правонарушений — это ужесточение контроля со стороны ФНС и Банка России, полагает магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Это требуется, чтобы не допустить оттока капитала за рубеж — иначе ослабнет курс рубля. Так что, даже несмотря на то что бизнес зачастую нарушает российское законодательство не по своей вине, послаблений со стороны государственного финансового регулирования и контроля ожидать не стоит, считает эксперт.
Если Запад продолжит вводить всё новые санкции, то тенденция с ростом валютных нарушений может и усугубиться, допустила Дарья Динец из РУДН. С другой стороны, бизнес в этом году, скорее всего, уже выработает алгоритмы работы в этой сфере таким образом, чтобы законодательство не нарушать, допустила Мери Валишвили.