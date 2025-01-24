Названы города России, где сильнее всего за год подорожала аренда комнат

В Волгограде и Омске средняя стоимость аренды комнат выросла на 32% — до 9,9 и 10 тысяч рублей в месяц соответственно. Как уточнил Попов, столь ощутимый прирост связан с эффектом низкой базы. «Собственники помещений обычно повышают расценки не на 3 или 5%, а на какие-то круглые суммы, например, на 1 тысячу, 1,5 тысячи, 2 тысячи рублей, и эта тысяча рублей для более дешевых вариантов дает больший процент», — разъяснил эксперт.