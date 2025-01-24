Названы города России, где сильнее всего за год подорожала аренда комнат

По данным компании, самый сильный прирост с середины января 2024 года по середину января 2025-го зафиксирован в Казани. Средняя стоимость аренды комнат здесь увеличилась на 47% — до 15,8 тысячи рублей в месяц.
«В Казани часть нового предложения, появившегося за последний год, — это варианты по аренде не в многоквартирных домах, а отдельные номера в хостелах и мини-гостиницах», — рассказал руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.
В Волгограде и Омске средняя стоимость аренды комнат выросла на 32% — до 9,9 и 10 тысяч рублей в месяц соответственно. Как уточнил Попов, столь ощутимый прирост связан с эффектом низкой базы. «Собственники помещений обычно повышают расценки не на 3 или 5%, а на какие-то круглые суммы, например, на 1 тысячу, 1,5 тысячи, 2 тысячи рублей, и эта тысяча рублей для более дешевых вариантов дает больший процент», — разъяснил эксперт.
В Москве, не попавшей в тройку лидеров, аренда комнат тоже подорожала существенно — на 27%, до 27,2 тысячи рублей. Как уточнил Попов, этому способствовало вымывание доступных вариантов съемного жилья, а также ужесточение миграционного законодательства, которое стимулирует владельцев недвижимости повышать расценки, чтобы компенсировать свои возможные риски.
Источник: расчеты «Циан. Аналитики».
При этом в «Циане» рассказали, что на середину января текущего года самые дорогие комнаты на рынке аренды сосредоточены в Москве (27,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (16,3 тысячи рублей) и Казани (15,8 тысячи рублей).
Как отметили в портале «Мир квартир», проанализировавшем рынок аренды в 70 крупных городах России, в среднем за последний год съемные комнаты подорожали почти на 28% — до 12,1 тысячи рублей в месяц. При этом самые дорогие комнаты, кроме Москвы, по данным портала, находятся в Якутске (21,4 тысячи рублей) и Сочи (18 тысяч рублей).
А вот самые доступные комнаты сдаются в Пензе (8,3 тысячи рублей), Нижнем Тагиле (8,5 тысячи), Саранске (8,6 тысячи), Белгороде (8,7 тысячи) и Орле (8,7 тысячи), добавили в «Мире квартир».