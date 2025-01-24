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Стало известно, сколько можно сэкономить на ненужных подписках

Россияне могли бы экономить до 72 тысяч рублей в год или примерно 6 тысяч рублей ежемесячно, отказавшись от необязательных расходов. К таковым относятся приобретение товаров впрок на несколько месяцев, бесполезные подписки и неиспользуемые абонементы в фитнес-клубы. Об этом рассказал «Газете.Ru» Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Я бы обратил внимание на наличие тех затрат, которые не приносят пользы. Например, некоторые домохозяйства покупают продукты впрок с запасом, а впоследствии выбрасывают испорченные продукты. Так как мы видим рост уровня инфляции, объем средств, который тратится на такие ненужные покупки, тоже увеличивается. Соответственно, целесообразно осуществлять покупки товаров, исходя из опыта их прошлого расходования. Закупаться товарами чрезмерно впрок не только нецелесообразно с точки зрения потенциальной порчи продуктов, но и с экономической точки зрения», — сказал эксперт.

Балынин отметил, что нет необходимости закупать продукты с запасом больше, чем на два месяца. Экономист посоветовал пересмотреть свои траты на различные подписки и отказаться от тех, которые не приносят пользы. То же самое касается абонементов в тренажерный зал, если ими не пользуются.

Он также уточнил, что, в случае отказа от абонемента на фитнес, есть возможность вернуть деньги за неиспользованный период. Экономист рекомендовал учитывать подобный опыт в будущем: вероятно, нет смысла приобретать годовые абонементы, если их можно заменить покупкой на меньший срок.

Балынин подчеркнул, что доход от размещения сэкономленных на ненужных покупках средств на депозитах значительно превышает темпы инфляции для большинства товаров. На сегодняшний день ставки по вкладам достигают 21% годовых. Например, разместив 72 тысячи рублей на полгода под такую ставку, можно заработать около 8 тысяч рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».