Стало известно, сколько можно сэкономить на ненужных подписках

«Я бы обратил внимание на наличие тех затрат, которые не приносят пользы. Например, некоторые домохозяйства покупают продукты впрок с запасом, а впоследствии выбрасывают испорченные продукты. Так как мы видим рост уровня инфляции, объем средств, который тратится на такие ненужные покупки, тоже увеличивается. Соответственно, целесообразно осуществлять покупки товаров, исходя из опыта их прошлого расходования. Закупаться товарами чрезмерно впрок не только нецелесообразно с точки зрения потенциальной порчи продуктов, но и с экономической точки зрения», — сказал эксперт.
Балынин отметил, что нет необходимости закупать продукты с запасом больше, чем на два месяца. Экономист посоветовал пересмотреть свои траты на различные подписки и отказаться от тех, которые не приносят пользы. То же самое касается абонементов в тренажерный зал, если ими не пользуются.
Он также уточнил, что, в случае отказа от абонемента на фитнес, есть возможность вернуть деньги за неиспользованный период. Экономист рекомендовал учитывать подобный опыт в будущем: вероятно, нет смысла приобретать годовые абонементы, если их можно заменить покупкой на меньший срок.
Балынин подчеркнул, что доход от размещения сэкономленных на ненужных покупках средств на депозитах значительно превышает темпы инфляции для большинства товаров. На сегодняшний день ставки по вкладам достигают 21% годовых. Например, разместив 72 тысячи рублей на полгода под такую ставку, можно заработать около 8 тысяч рублей.
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