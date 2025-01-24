Стало известно, сколько можно сэкономить на ненужных подписках

«Я бы обратил внимание на наличие тех затрат, которые не приносят пользы. Например, некоторые домохозяйства покупают продукты впрок с запасом, а впоследствии выбрасывают испорченные продукты. Так как мы видим рост уровня инфляции, объем средств, который тратится на такие ненужные покупки, тоже увеличивается. Соответственно, целесообразно осуществлять покупки товаров, исходя из опыта их прошлого расходования. Закупаться товарами чрезмерно впрок не только нецелесообразно с точки зрения потенциальной порчи продуктов, но и с экономической точки зрения», — сказал эксперт.