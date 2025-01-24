Найм через Telegram-каналы захватывает рынок труда в России

Главное преимущество Telegram-каналов — скорость и удобство. Работодатели могут публиковать вакансии с минимальным описанием, а кандидаты — сразу же отправлять свои резюме или задавать вопросы в чатах. Многие каналы стали платформами для поиска не только сотрудников, но и фрилансеров, что делает их привлекательными для молодых специалистов и представителей креативных индустрий.