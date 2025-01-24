Мосбиржа вводит новые меры для противодействия дестабилизации цен на фондовом рынке

Так, с 27 января 2025 года устанавливается максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка в режиме основных торгов в ходе утренней торговой сессии в размере 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня на совершение сделок с акциями, депозитарными расписками и ПИФ, а также в размере 5% — с облигациями. В ходе вечерней торговой сессии ограничение будет составлять 10% от цены закрытия текущего торгового дня на совершение сделок со всеми инструментами фондового рынка (акции, паевые фонды и облигации).