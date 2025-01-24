Мосбиржа вводит новые меры для противодействия дестабилизации цен на фондовом рынке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала перечень дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен на фондовом рынке, в том числе в ходе проведения дополнительных торговых сессий. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Так, с 27 января 2025 года устанавливается максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка в режиме основных торгов в ходе утренней торговой сессии в размере 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня на совершение сделок с акциями, депозитарными расписками и ПИФ, а также в размере 5% — с облигациями. В ходе вечерней торговой сессии ограничение будет составлять 10% от цены закрытия текущего торгового дня на совершение сделок со всеми инструментами фондового рынка (акции, паевые фонды и облигации).
По акциям и депозитарным распискам, включенным в третий уровень листинга, в ходе основной торговой сессии будет сохранено максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. При этом с 27 января 2025 года будет проводиться анализ внутридневного изменения цен акций и депозитарных расписок, включенных в третий уровень листинга, и в случае выявления дестабилизаций цен биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора.
В целях защиты прав инвесторов Московская биржа будет отслеживать основания для неприменения указанных выше мер, в частности, проведение корпоративных событий, существенно влияющих на ценообразование ценных бумаг.