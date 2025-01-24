Monte dei Paschi di Siena решил купить конкурента за €13,3 млрд

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Банк Monte dei Paschi di Siena (MPS) — старейший из ныне действующих в мире (основан в 1472 году) — выступил с предложением о приобретении более крупного конкурента — Mediobanca Banca di Credito Finanziario (основан в 1946 году) — за €13,3 млрд.
Согласно предложению MPS, каждая акция миланской группы Mediobanca оценивается в €15,99, что на 5% выше их цены на момент закрытия бирж в четверг, информирует газета Financial Times. При этом MPS предлагает инвесторам банка из Милана 23 акции за каждые их 10 ценных бумаг.
Успешное закрытие данной сделки — одной из последних на волне консолидации в банковской отрасли страны — привело бы, по оценке экспертов, к образованию третьей по величине финансовой группы Италии после Intesa Sanpaolo и UniCredit.
Итальянское правительство, которое спасло MPS в 2017 году, остается крупнейшим акционером банка. Однако в минувшем году оно сократило свою долю капитала, стоимость акций банка выросла более чем вдвое, говорится в публикации. «MPS намерен играть активную роль в текущем сценарии консолидации в итальянском банковском секторе», — отмечается в заявлении Monte dei Paschi di Siena.
MPS был основан в феврале 1472 года Генеральным советом Сиенской республики для предоставления займов по низким процентным ставкам наименее обеспеченным гражданам. В 2020 году сеть банка насчитывала 1 418 отделений и 2 647 банкоматов. Он занимает одну из ведущих позиций в Италии в области оказания банковских услуг физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу. Его клиентами являются несколько миллионов человек.