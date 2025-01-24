Monte dei Paschi di Siena решил купить конкурента за €13,3 млрд

MPS был основан в феврале 1472 года Генеральным советом Сиенской республики для предоставления займов по низким процентным ставкам наименее обеспеченным гражданам. В 2020 году сеть банка насчитывала 1 418 отделений и 2 647 банкоматов. Он занимает одну из ведущих позиций в Италии в области оказания банковских услуг физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу. Его клиентами являются несколько миллионов человек.