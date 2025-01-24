Минтруд: в РФ дефицит кадров к 2030 году может составить 3,1 млн человек

Дефицит кадров в России может составить примерно 3,1 млн человек к 2030 году по сравнению с базовым 2022, данные показатели сформированы из темпов развития экономики, заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Комитета СФ по социальной политике.