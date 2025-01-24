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Минтруд: в РФ дефицит кадров к 2030 году может составить 3,1 млн человек

Дефицит кадров в России может составить примерно 3,1 млн человек к 2030 году по сравнению с базовым 2022, данные показатели сформированы из темпов развития экономики, заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Комитета СФ по социальной политике.

Источник: Freepik

Он отметил, что в опросе оценивались 260 тыс. работодателей со штатом в 22,5 млн человек. При исследовании учитывались компетенции граждан, виды экономической деятельности и особенности регионов.

Осенью 2024 года президент РФ Владимир Путин указывал на то, что безработицы в России практически нет. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, необходимо наращивать эффективность производства, отмечал Путин.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ подготовил проект закона, по которому все периоды отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет будут учитываться в страховом стаже.