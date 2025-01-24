Минтруд: в РФ дефицит кадров к 2030 году может составить 3,1 млн человек

Он отметил, что в опросе оценивались 260 тыс. работодателей со штатом в 22,5 млн человек. При исследовании учитывались компетенции граждан, виды экономической деятельности и особенности регионов.
Осенью 2024 года президент РФ Владимир Путин указывал на то, что безработицы в России практически нет. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, необходимо наращивать эффективность производства, отмечал Путин.
Ранее стало известно, что Минтруд РФ подготовил проект закона, по которому все периоды отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет будут учитываться в страховом стаже.