Микрофинансисты призвали Госдуму смягчить проект об охлаждении кредитования

В СРО предлагают вывести ссуды под залог автомобиля, POS-кредиты и займы в обособленную категорию с более низким риском. Необходимость смягчения регулирования для POS-займов в СРО объяснили ухудшением положения заемщиков, поскольку им придется возвращаться в магазин только после периода охлаждения, а за это время скидка может закончиться, а товар могут купить.