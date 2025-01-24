Каким будет курс рубля 27 января 2025: прогноз эксперта

Рубль в конце недели держался уверенно, юань на Мосбиржи проколол вниз 13,5, официальный доллар отошел на 98,26. Вероятно, мы наблюдали финальный аккорд поддержки рубля со стороны налогового периода, пик фискальных платежей — 27−28 числа. Также стоит отметить, что импортеры обычно сбавляют спрос на иностранную валюту после активного новогоднего периода. Также в пользу рубля играют продажи валюты в рамках бюджетного правила, жесткий курс ЦБ и, локально, откат индекса доллара ниже 108 п.