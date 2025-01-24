Каким будет курс рубля 27 января 2025: прогноз эксперта

На внешних рынках сентимент улучшился. В плюсе завершили день китайские биржи. Президент США Трамп в интервью Fox News заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против КНР. Предварительные оценки январских индексов деловой активности (PMI) по еврозоне показали результат лучше ожиданий для производства и на уровне прогноза — для сектора услуг.
На старте будущей недели будут опубликованы индексы PMI в производстве и секторе услуг Китая. Представители стран ЕС обсудят 16-й пакет антироссийских санкций.
Московская биржа с понедельника возобновит утреннюю сессию. X5 представит операционные результаты за 4 кв. и 12 мес. 2024 года.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 января — 2900−3000 п.
Рубль в конце недели держался уверенно, юань на Мосбиржи проколол вниз 13,5, официальный доллар отошел на 98,26. Вероятно, мы наблюдали финальный аккорд поддержки рубля со стороны налогового периода, пик фискальных платежей — 27−28 числа. Также стоит отметить, что импортеры обычно сбавляют спрос на иностранную валюту после активного новогоднего периода. Также в пользу рубля играют продажи валюты в рамках бюджетного правила, жесткий курс ЦБ и, локально, откат индекса доллара ниже 108 п.
Вместе с тем, на объеме предложения валюты на рынке вскоре могут начать негативно сказываться эффекты от введенных недавно санкций против нефтяного экспорта РФ. Завершение налогового периода также позволит валютам скорректироваться вверх. На будущей неделе ждем юань в пределах 13,3−13,7, доллар — 98−101.
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