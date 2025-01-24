Красносельский: восстановление энергетики Приднестровья займет до трех месяцев

«К концу января у нас закончится газ, который мы подаем в домовладения, в высотные здания для приготовления пищи, отопления нет нигде. Второе: у нас больницы, коррекционные учреждения на слабом давлении, но на газе. Надо будет перестраивать систему. Мы к этому, конечно, готовимся, но это будет уже ближе к катастрофе», — подчеркнул лидер Тирасполя.