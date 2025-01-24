Красносельский: восстановление энергетики Приднестровья займет до трех месяцев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Газа в трубопроводах Приднестровья осталось на пару дней, если он закончится, восстановление теплоэнергетики займет два-три месяца. Об этом заявил в интервью «Россия-24» глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
«Восстановление теплоэнергетики Приднестровья в случае отсутствия поставок газа займет два-три месяца», — сказал лидер Приднестровья. Он напомнил, что газ у Тирасполя закончится к концу января, «через пару дней буквально».
«К концу января у нас закончится газ, который мы подаем в домовладения, в высотные здания для приготовления пищи, отопления нет нигде. Второе: у нас больницы, коррекционные учреждения на слабом давлении, но на газе. Надо будет перестраивать систему. Мы к этому, конечно, готовимся, но это будет уже ближе к катастрофе», — подчеркнул лидер Тирасполя.
Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо. В этой ситуации снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, а Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. Однако запасов угля на ГРЭС хватит лишь до конца января или середины февраля.
Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии.